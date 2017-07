Vrhovec s prvencem poskrbel, da Maribor ostaja pri polnem izkupičku

Dobra popotnica pred povratno tekmo s Hafnarfjördurjem

29. julij 2017 ob 19:48,

zadnji poseg: 29. julij 2017 ob 22:41

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V najzanimivejšem dvoboju 3. kroga Prve lige so nogometaši Maribora v Ljudskem vrtu premagali Rudar. Za zmago z 1:0 je zadel Blaž Vrhovec.

Vijoličasti ostajajo pri polnem izkupičku, ki ga ima le še s tekmo manj Olimpija, Velenjčani pa so prvič oddali točke. Slovenski prvaki so poskrbeli za dobro popotnico pred povratno tekmo 3. predkroga Lige prvakov proti Hafnarfjördurju, ki so ga v Ljudskem vrtu premagali z 1:0. Napredovanje proti islandskemu prvaku Mariborčanom že prinaša evropsko jesen.

Nepopustljivi Rudar je sicer Mariboru nudil dober odpor. Vijoličasti so imeli pobudo na začetku dvoboja, kar so tudi kronali z zadetkom, zatem pa so bili gostje povsem enakovredni tekmeci, a resneje niso ogrozili domačih vrat. Že v tretji minuti so si gostje privoščili nepazljivost. Robert Pušaver je nerodno podal vratarju Mateju Radanu, a je žoga švignila tik ob levi vratnici.

Vrhovec zadel po podaji Tavaresa

Maribor je povedel v 12. minuti, ko je z desne poslal predložek Matej Palčič. Marcos Tavares je ob Leonu Črnčiču lepo zaustavil žogo Blažu Vrhovcu, ki je za svoj prvenec v vijoličastem dresu s približno petnajstih metrov premagal Radana.

Šele v 44. minuti so Velenjčani prišli do pravega strela. John Mary je streljal z roba kazenskega prostora, a je Jasmin Handanović žogo brez težav ujel. Uvod drugega polčasa je pripadel Rudarju, ki je pritisnil. V 54. minuti je bil Handanović na preizkušnji, ko je streljal Anže Pišek. Mariborski vratar je s težavo žogo preusmeril v kot.

V 71. minuti je Mary meril tik ob desni vratnici, tri minute pozneje pa mu je veselje preprečil Handanović. V 79. minuti je Tavares mesto na zelenici prepustil Jasminu Mešanoviću, ki je imel že tri minute po prihodu v igro veliko priložnost, a je meril prek vrat. Dario Vizinger je na drugi strani nekoliko zatem prav tako streljal prek vrat.

Že v petek sta se z remijem (1:1) razšla Krško in Triglav. Preostale tri tekme bodo v nedeljo. Olimpija bo gostila Aluminij, Ankaran v Dravogradu pričakuje Domžale, tretji krog pa se bo končal z dvobojem Celja in Gorice.

Prva liga, 3. krog:

MARIBOR - RUDAR 1:0 (1:0)

Vrhovec 12.

Maribor: Handanović, Palčič, Billong, Šuler, Viler, Hotić ( 62./Bajde), Pihler , Vrhovec , Bohar ( 71./Ahmedi), Tavares ( 79./Mešanović), Zahović.

Rudar: Radan, Kašnik ( 46./Antonov), Pušaver, Bolha, Vuklišević, Bijol, Pišek, Črnčič, John Mary, Tučić ( 69./Junuzović), Novak ( 59./Vizinger).

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - ALUMINIJ



Ob 18.00:

ANKARAN HRVATINI - DOMŽALE (v Dravogradu)



Ob 20.00:

CELJE - GORICA

Odigrano v petek:

KRŠKO - TRIGLAV 1:1 (0:1)

1.200; Škrbić 56.; Poplatnik 14./11-m

Lestvica

MARIBOR 3 3 0 0 5:2 9 OLIMPIJA 2 2 0 0 5:1 6 RUDAR 3 2 0 1 5:3 6 KRŠKO 3 1 1 1 5:6 4 DOMŽALE 2 1 0 1 5:2 3 ALUMINIJ 2 1 0 1 4:3 3 TRIGLAV 3 0 2 1 3:4 2 ANKARAN HRVATINI 2 0 1 1 1:3 1 GORICA 2 0 0 2 1:4 0 CELJE 2 0 0 2 1:7 0

T. J.