Prva liga: Maribor- Triglav 0:0

Pred reprezentančnim premorom nogometaši v slovenskem prvenstvu igrajo 11. krog. Prvak Maribor po porazu v Sevilli gosti Triglav. Tekma se je začela ob 20.20.

Kranjčani so na začetku sezone skorajda presenetili Maribor, ki je še sredi drugega polčasa zaostajal za dva zadetka, a vendarle dobil vse tri točke. Seveda tudi tokrat ne pride v poštev nič drugega kot zmaga. "Ne več Sevilla in ne še Liverpool, vse misli so le pri Triglavu. Po desetih krogih smo pokazali, da je osredotočenost prava. Zanima nas le nova prvenstvena zmaga," je povedal vezist Aleks Pihler.

Triglav je ostal brez trenerja Tončija Žlogarja. Na njegovi klopi bo sedel športni direktor Siniša Brkić, ki bo lahko že danes računal na novega napadalca Mateja Podlogarja.

Mary popeljal knape do tretje zmage zapored

Na prvi sobotni tekmi je Rudar v Dravogradu brez večjih težav s 3:0 odpravil Ankaran Hrvatine. Velenjčani so prišli do tretje zaporedne zmage, še četrtič zapovrstjo pa so ostali neporaženi. Junak zmage, ki je knape vsaj začasno popeljala na tretje mesto, je bil John Mary z dvema goloma. Ankaran je na trenutke grozil Marku Pridigarju, a je po premierni prvoligaški zmagi v prejšnjem krogu zdaj vpisal sedmi poraz.

Ekipi sta bili v prvem polčasu bolj ali manj poravnani, tudi izid je bil takšen, a le do 28. minute. Takrat je Damjan Vuklišević poslal dolgo žogo v kazenski prostor domačih, kjer je žogo ob Janu Pahorju lepo sprejel John Mary in jo nato mimo Primoža Bužana potisnil v mrežo. Velenjčani so podvojili prednost v 51. minuti. V kazenskem prostoru je Mary dobil žogo od Damjana Trifkovića med Pahorjem in Luko Badžimom, branilca pa sta stala predaleč od kamerunskega napadalca, tako da je slednji brez težav zadel za 2:0. To je bil njegov četrti gol v sezoni. Končni izid je v 69. minuti postavil Jakob Novak, ki je zdael z lepim diagonalnim strelom z 18 metrov.

Krško je na drugi sobotni tekmi z dvema zadetkoma v prvih 17 minutah prišel do treh točk proti Aluminiju. Strelca sta bila Uroš Jovanović in Marin Jurina.

Krško v uvodnih 17 minutah do treh točk

Tako Krčani kot Kidričani septembra še niso zmagali, negativen niz pa so prekinili prvi. Krčani so bili v prvem polčasu za odtenek boljši tekmec, hkrati pa zelo učinkoviti, saj sta oba strela, ki sta letela v okvir vrata, tudi zadela cilj. Že v peti minuti je Jovanović sprožil volej z več kot 20 metrov in poskrbel za vodstvo z 1:0. Na 2:0 je povišal Jurina v 17. minuti. Tonči Mujan, ki je prispeval že sedmo podajo za zadetek v sezoni, je poslal žogo za hrbet gostujoče obrambe, Jurina je stekel proti njej, prehitel Luko Janžekoviča, ki je stekel iz svojih vrat, in jo poslal v prazno mrežo.

V drugem polčasu so razumljivo več poskušali gosti, a v 67. minuti so imeli domači prvo lepo priložnost v drugem delu, ko je Miljan Škrbić s sedmih metrov iz prve žogo poslal čez gol. V 73. minuti je na drugi strani Vedran Mesec z roba kazenskega prostora meril malce premalo natančno, prav tako Nemanja Jakšić v 84. minuti.

11. krog državnega nogometnega prvenstva se bo v nedeljo končal s tekmo Olimpija - Gorica. Olimpija bo spet brez prvega strelca Issaha Abassa, v vratih bo Rok Vodišek.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 11. krog

CELJE - DOMŽALE 1:1 (1:1)

400; Dangubić 11.; Husmani 27.



ANKARAN HRVATINI - RUDAR 0:3 (0:1)

160; Mary 28., 51., Novak 69.

Ankaran: Bužan, Nkama, Badžim, Pahor, Primc (od 55. Smiljanić), Burkić, Delgado (od 79. Karamatić), Cerovec, Klapan, Mate, Vodeb (od 86. Furjan).

Rudar: Pridigar, Pišek, Vuklišević, Tomašević, Pušaver, Črnčič (od 46. Novak), Bolha, Antonov (od 74. Radić), Trifković, Tučić (od 66. Vizinger), Mary.

Rumeni karton: Bolha.



KRŠKO - ALUMINIJ 2:0 (2:0)

400; Jovanović 5., Jurina 17.

Krško: Zalokar, Šturm, Gorenc, Krajcer, Jakolič, Mujan, Balić, Jovanović (od 78. Nakić), Jurina, Škrbić (od 87. Gajič), Mandić (od 63. Ejup).

Aluminij: Janžekovič, Lukanc, Čagalj (od 76. Krajnc), Jakšić, Vrbanec, D. Mensah, I. Mensah, Tahiraj, Muminović, Škoflek (od 72. Mesec), Nunić (od 54. Bartulović).

Rumeni kartoni: Tahiraj, Muminović, Lukanc.



Ob 20.20:

MARIBOR - TRIGLAV 0:0 (0:0)

Začetni postavi

Maribor: Obradović, Milec, Rajčević, Billong, Viler, Kabha, Vrhovec, Kramarič, Bohar, Ahmedi, Mešanović



Triglav: Džafić, Križaj, Bojić, Zec, Šmit, Robnik, Krcić, Tijanić, Bukara, Podlogar, Poplatnik.



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - GORICA

Lestivca: OLIMPIJA 10 7 3 0 21:4 24 MARIBOR 10 7 3 0 19:7 24 RUDAR 11 6 1 4 13:11 19 GORICA 10 5 1 4 11:11 16 KRŠKO 11 4 3 4 19:19 15 DOMŽALE 11 3 4 4 20:14 13 CELJE 11 2 6 3 11:14 12 ALUMINIJ 11 2 4 5 13:18 10 ANKARAN HRVATINI 11 1 3 7 11:27 6 TRIGLAV 10 0 4 6 8:21 4

