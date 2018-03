Prva liga: Maribor - Domžale 0:1

Olimpija v sredo gosti Rudar

13. marec 2018 ob 15:43,

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 16:49

Maribor - MMC RTV SLO

Državno prvenstvo v nogometu se nadaljuje s tekmami 23. kroga, ki ga v derbiju v Ljudskem vrtu odpirata Maribor in Domžale. Gre za obračun drugo in tretjeuvrščene ekipe. Domžalčani so neporaženi od 28. oktobra lani.

In prav Maribor je bil tisti, ki mu je v 14. krogu zadnjemu uspelo ugnati Domžale (1:0), in tudi zadnji, ki mu je uspelo zatresti njihovo mrežo. Mož odločitve je bil Jasmin Mešanović.

Kirm podal, Širok v polno

Na uvodu srečanja so imeli rahlo pobudo domači, a so gostje hitro vzpostavili ravnotežje in se v 10. minuti tudi veselili vodilnega gola. Andraž Kirm je v kazenskem prostoru gostov našel Matijo Široka, ki se je otresel neodločnih Damjana Boharja in Marka Šulerja, nato pa žogo silovito poslal pod prečko. Hladen tuš za vijoličaste.

Tudi Zlatko se je čudil zgrešeni priložnosti Luke

Maribor je nato napadal za izenačenje in v 26. minuti prišel do izjemne priložnosti. Mitja Viler je z desne strani podal an drugo vratnico, kjer je osamljeni Luka Zahović z nekaj metrov zgrešil prazna vrata oziroma zadel le stativo. Zgrešeni priložnosti svojega sina se je na mariborski klopi čudil tudi njegov oče, športni direktor Mariborčanov, Zlatko Zahovič. Pet minut kasneje je Luka Zahović mojstrsko streljal po podaji iz kota, a se je s parado izkazal Ajdin Mulalić. Blizu zadetku je bil malo kasneje tudi Marcos Tavares, čigar strel z glavo je zletel mimo desne vratnice.

Žoga več v nogah Domžal, Maribor nevarnejši

Na drug strani so bili nevarni tudi Domžalčani. Tako je Lovro Bizjak tik pred koncem polčasa nevarno meril z glavo po podaji iz kota, a je meril mimo desne vratnice. Gostje so imeli žogo več v nogah (52:48), a so bili domači nevarnejši - streli 8:5, streli v okvir vrat 6:3.

Danes bo še tekma med Krškim in Ankaranom, medtem ko bo vodilna Olimpija v sredo gostila Rudar.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 23. krog



Danes ob 16.00:

MARIBOR - DOMŽALE 0:1 (0:1)

Širok 10.

Maribor: Handanović, Milec, Ivković, Šuler, Viler, Hotić, Dervišević, Pihler, Bohar, Tavares, Zahović.

Domžale: Mulalić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak, Husmani, Vetrih , Kirm, Ibričić, Ibraimi, Bizjak.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)



Ob 18.00:

KRŠKO - ANKARAN HRVATINI



Sreda ob 14.00:

CELJE - TRIGLAV



Ob 16.00:

OLIMPIJA - RUDAR



Četrtek ob 15.00:

GORICA - ALUMINIJ

Lestvica: OLIMPIJA 22 16 4 2 39:10 52 MARIBOR 21 14 6 1 37:13 48 DOMŽALE 20 11 4 5 40:16 37 RUDAR 20 10 3 7 28:19 33 CELJE 21 8 6 7 27:27 30 GORICA 21 7 2 12 21:32 23 KRŠKO 19 5 4 10 24:37 19 ALUMINIJ 21 4 6 11 22:35 18 TRIGLAV 20 3 5 12 16:35 14 ANKARAN HRVATINI 21 2 6 13 18:48 12

A. V.