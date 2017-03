Prva liga: Ob 18.00 Koper - Krško

Vodilni Maribor gosti Radomljane

28. marec 2017 ob 16:15

Koper - MMC RTV SLO

Nogometaši Kopra in Krškega danes ob 18.00 odpirajo 26. krog državnega prvenstva, ki se bo v sredo zaključil z derbijem med Olimpijo in Gorico.

Koprčani so sijajno začeli spomladanski del, saj so po štirih krogih še brez poraza. Z zmago bi Koper vsaj za en dan skočil na četrto mesto. Koprski trener Igor Pamić ne bo mogel računati na poškodovanega Jana Andrejašića, ki je zaradi poškodbe kolena že končal sezono.

Krčani so v prejšnjem krogu premagali zadnjeuvrščene Radomljane in se tako veselili prve zmage po 29. oktobru lani. Krško v slovensko Istro prihaja brez kapetana Marka Krajcerja, ki okreva po poškodbi, in Klemena Šturma, ki počiva zaradi kartonov.

Preostale tekme 26. kroga bodo sicer v sredo. Vodilni Maribor gosti Kalcer Radomlje, derbi kroga pa bo v Stožicah, kjer Olimpija pričakuje Gorico.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 26. krog



Danes ob 18.00:

KOPER - KRŠKO



Sreda ob 17.00:

RUDAR - CELJE



Ob 18.00:

DOMŽALE - ALUMINIJ



Ob 19.30:

MARIBOR - KALCER RADOMLJE



Ob 20.15:

OLIMPIJA - GORICA

Lestvica: MARIBOR 25 17 5 3 52:19 56 OLIMPIJA 25 14 5 6 37:22 47 DOMŽALE 25 13 4 8 48:27 43 GORICA 25 10 7 8 34:31 37 CELJE 25 10 5 10 31:29 35 LUKA KOPER 25 9 8 8 27:29 35 RUDAR 25 7 8 10 33:37 29 KRŠKO 25 5 11 9 26:37 26 ALUMINIJ 25 6 7 12 23:38 25 KALCER RADOMLJE 25 1 6 18 17:59 9

A. V.