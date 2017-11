Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Potem ko je Maribor včeraj v Krškem zmagal z 0:5, mora Olimpija premagati Ankaran Hrvatine, da bi ostala na vrhu lestvice Prve lige. Foto: BoBo Dodaj v

Prva liga: Olimpija - Ankaran Hrvatini 1:0

Olimpijo bi z zmago zadržala vodstvo na lestvici

5. november 2017 ob 16:43,

zadnji poseg: 5. november 2017 ob 16:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

15. krog slovenskega nogometnega prvenstva se končuje s tekmo v Stožicah med Olimpijo in Ankaran Hrvatini. Dvoboj se je začel ob 16.50.

Olimpija je povedla v 6. minuti po predložku iz kota. Žogo je dobil Kenan Bajrić, ki je streljal proti vratom, Primož Bužan je žogo odbil, a le do Mitcha Apaua, ki je podal na drugo stran gola do Nika Kapuna, ta pa je na golovi črti zlahka zadel za 1:0. Zeleno-beli so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik, pred vrati so bili podjetnejši, Bužan se je moral večkrat izkazati s pomembnimi obrambami, a do odmora gostiteljem vodstva ni uspelo podvojiti. Je pa mrežo na drugi strani ob izteku rednega dela prvega polčasa skoraj zatresel Raoul Delgado, ki je z diagonalnim strelom poskusil z leve strani, a so se Ljubljančani rešili na golovi črti.

Prva liga Telekom Slovenije, 15. krog, danes ob 16.50:

OLIMPIJA - ANKARAN HRVATINI 1:0 (1:0)

Kapun 6.



KRŠKO - MARIBOR 0:5 (0:3)

1.500; Tavares 5., 11., 49., Rajčević 13., 82.

ALUMINIJ - DOMŽALE 0:1 (0:0)

200; Kirm 80.

GORICA - TRIGLAV 0:3 (0:0)

400; Tijanić 46., Poplatnik 80., 93.

CELJE - RUDAR 2:1 (2:0)

400; Dangubić 35., 38.; Junuzović 82.

Lestvica: MARIBOR 15 11 4 0 28:8 37 OLIMPIJA 14 10 4 0 28:6 34 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 DOMŽALE 15 6 4 5 30:16 22 GORICA 15 7 1 7 18:20 22 CELJE 15 4 6 5 17:19 18 KRŠKO 15 4 4 7 21:31 16 ALUMINIJ 15 3 4 8 16:25 13 TRIGLAV 15 2 5 8 14:27 11 ANKARAN HRVATINI 14 1 4 9 12:35 7

T. O.