Jasmin Mešanović (za predstavo mu je čestital Dino Hotić, ki je v 87. minuti dobro meril s prostega strela, a je Luka Janžekovič dobro posredoval) je v zadnjem obdobju najbolj vroč nogometaš Maribora. Izkazal se je že na povratni tekmi kvalifikacij Evropske lige proti Čihuri, ko je bil rezervist, tokrat pa je bil s hat-trickom nedvomno prvo ime srečanja proti Aluminiju.

Vroči Mešanović, polom Domžal, Olimpija še brez zmage

Maribor zavzel vrh lestvice

5. avgust 2018 ob 09:09,

zadnji poseg: 5. avgust 2018 ob 22:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Maribor je v 3. krogu Prve lige s hat-trickom Jasmina Mešanovića Aluminij premagal z 2:5, Domžale Fazanerijo zapuščajo z visokim porazom, Olimpija spet ni zmagala.

Maribor (trener Milanič je spočil nekatere udarne igralce) je po strelskem postu v 2. krogu v vrata tekmecev spet vrgel "petardo" in zavzel vrh lestvice. Mešanović, ki je blestel že v četrtek proti Čihuri, je neusmiljeno rešetal mrežo sicer zelo dobrega Luke Janžekoviča: "Zagotovo sem dobro igral, tudi ekipa je vse naredila tako, kot je želel trener Milanič. Iz tekme v tekmo dvigujemo formo." Za Maribor, ki je imel zadnje pol ure igralca več, sta zadela še Amir Dervišević (z bele točke) in Jan Mlakar.

Novinec Klinar prispeval podajo za prvi gol

Na začetek vijoličastega šova je bilo treba čakati pol ure. Po podaji novinca Denisa Klinarja je z glavo z dvanajstih metrov odlično streljal Mešanović, ki je tokrat z Janom Mlakarjem igra v konici napada. V 52. minuti, malo zatem, ko je Dervišević zadel prečko, je dvojec poskrbel za nov zadetek: Mlakar je v kazenskem prostoru našel Mešanovića, ki je z levico premagal Janžekoviča.

Stresla se je tudi Handanovićeva mreža

Po dobri uri igre je bilo 0:3. Mešanovića je podrl Damir Grgić in dobil rdeči karton, z bele točke pa je zanesljivo zadel Amir Dervišević. Aluminij je v 76. minuti znižal zaostanek. Enajstmetrovko je unovčil Matic Vrbanec. Prekršek za najstrožjo kazen je nad Ibrahimom Mensahom storil Luka Uskoković. Maribor, za katerega je bila to generalka pred četrtkovo tekmo 3. predkroga za Ligo Evropa z Rangersi, je tako prejel prvi zadetek v novi sezoni Prve lige.

Mešanović do hat-tricka v 84. minuti

V 84. minuti je Dare Vršič z leve strani poslal lep predložek v kazenski prostor, Mešanovič je z glavo dosegel hat-trick. Na koncu je na svoj račun prišel še Jan Mlakar, ki bi po predložku Vilerja lahko zadel že v 18. minuti. Ob pomoči Kramariča je mladi napadalec v 91. minuti v kazenskem prostoru lepo meril v daljši kot Aluminijevih vrat. Končni izid je postavil Dejan Petrovič, ki je za TV SLO po tekmi povedal: "Težka tekma. Do prvega gola smo bili še enakovredni, po enajstmetrovki pa nismo imeli več možnosti, da bi se vrnili."

Nov šok v taboru Domžal

Aluminij je tako po dveh uvodnih zmagah doživel prvi poraz, podobno usodo pa so doživele tudi do danes vodilne Domžale. Mura je zmagala kar s 5:1, potem ko so Domžale od 29. minute igrale brez izključenega Tilna Klemenčiča. Mura je povedla že v šesti minuti. Alen Kozar je podal, Žiga Kous pa je z desne strani kazenskega prostora s strelom po tleh žogo poslal v mrežo. V 29. minuti je Tilen Klemenčič dobil rdeči karton, saj je zrušil Luko Šušnjaro. Enajstmetrovko je izvedel Luka Bobičanec, Dejan Milić pa je strel ubranil.

Izključen tudi Rožman; prefinjen strel Koutra

Sobočani so do polčasa še enkrat zadeli, Rok Sirk je podal v sredino kazenskega prostora, kjer je bil natančen Nino Kouter. V nadaljevanju je Mura dosegla še tri zadetke, duhovit je bil zlasti zadnji zadetek, ko je bil Kouter po protinapadu sam pred Milićem in ga je ukanil s prefinjenim strelom. Domžale, ki so v četrtek nesrečno izpadle iz kvalifikacij Evropske lige, so le za nekaj minut dobile nekaj upanja, ko je Tonči Mujan po nespretnem posredovanju Deana Šafarića zabil tretji gol sezone. V drugem polčasu je bil izključen še trener Simon Rožman.

Olimpija zapravila vodstvo 2:0

Olimpija tudi v tretjem poskusu ni zmagala in ima po tretjem krogu nove sezone državnega prvenstva le dve točki. S Celjem je v Stožicah igrala 2:2. Začela je odlično, saj je v 14. minuti vodila z 2:0. Zadela sta Nik Kapun in Stefan Savić. Kapun je izkoristil podajo Suljića, Saviću pa je vse pripravil Boateng. Celjani so po pol ure igre znižali zaostanek, Jucie Lupeta je ušel Gajiću in matiral Aljaža Ivačiča. V prvem polčasu je imela Olimpija premoč v posesti žoge (68:32).

Ivačič preprečil poraz

Drugi polčas (za Olimpijo je po kazni, ki si jo je prislužil ob koncu lanskega prvenstva, spet zaigral Abass Issah) je prinesel drugačno sliko. Celjani so nevarno napadali, nagrajeni pa so bili v 56. minuti. Mario Jurčević je v kazenskem prostoru na desni strani naredil prekršek nad Rudijem Požegom Vancašem, ki je unovčil enajstmetrovko. To je njegov tretji gol sezone, vse je dosegel z bele točke. V 62. minuti je strel Kapuna ustavila vratnica, še nevarnejši pa so bili Celjani. Vratar Ivačič se je izkazal zlasti v 59. (Požeg Vancaš) in 71. (Lupeta) minuti.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 3. krog

Nedelja ob 17.30:

ALUMINIJ - MARIBOR 2:5 (0:1)

1.500; Vrbanec 76./11-m, Petrovič 93.; Mešanović 31., 52., 84., Dervišević 62./11-m., Mlakar 91.

RK: Grgić 62./Aluminij

Aluminij: Janžekovič, Jakšič, Grgić, Kontek, Gliha, Petrovič, Marinšek (60./Leko), Arafat Mensah, Vrbanec (69./Cretu), Tahiraj (63./Martinović), Kidrič.

Maribor: Handanović, Klinar (74./Vršič), Ivković, Uskokovic, Viler, Hotič, Vrhovec, Dervišević (65./Pihler), Kramarič, Mešanović, Mlakar.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)



MURA - DOMŽALE 5:1 (2:0)

Kous 6., Kouter 38., 77., Šušnjara 60., 72.; Mujan 68.

RK: Klemenčič 29./Domžale

Dejan Milić je v 30. minuti Bobičancu ubranil enajstmetrovko.

Mura: Šafarić, Kous (46./Karničnik), Kouter, Bobičanec (75./Maruško), Bošković, Šturm, Kozar, Peričić, Lorbek, Šušnjara, Sirk (65./Horvat).

Domžale: Milić, Ibričić (63./Žužek), Bizjak, Mujan, Klemenčič, Melnjak, Ibraimi, Rom (46./Morris), Husmani, Gnezda Čerin, Dobrovoljc (56./Hodžić).



OLIMPIJA - CELJE 2:2 (2:1)

1.500; Kapun 7., Savić 14.; Lupeta 31., Požeg Vancaš 56.

Olimpija: Ivačič, Putinčanin, Gajić, Zarifović, Jurčević (77./Štiglec), Kapun, Tomić, Kronaveter, Suljić (77./Črnic), Boateng (46./Issah), Savić.

Celje: Jurhar, Andrejašič, Stojinović, Džinić, Brecl, Pišek, Cvek (46./Pungaršek), Lotrič, Novak (85./Štraus), Požeg Vancaš, Lupeta (75./Pečnik).



Ponedeljek ob 18.00:

RUDAR - KRŠKO



Ob 20.00:

GORICA - TRIGLAV

Lestvica: MARIBOR 3 2 1 0 10:2 7 ALUMINIJ 3 2 0 1 7:7 6 DOMŽALE 3 2 0 1 6:6 6 MURA 3 1 2 0 6:2 5 GORICA 2 1 1 0 4:2 4 CELJE 3 0 2 1 5:6 2 OLIMPIJA 3 0 2 1 2:4 2 TRIGLAV 2 0 1 1 2:4 1 KRŠKO 2 0 1 1 0:2 1 RUDAR 2 0 0 2 1:8 0

T. O.