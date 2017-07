Prva liga: Olimpija - Celje 3:1

Goričani klonili v Krškem, Domžale pa v Velenju

16. julij 2017 ob 18:03,

zadnji poseg: 16. julij 2017 ob 21:28

S tremi nedeljskimi tekmami se končuje 1. krog Prve lige. Nogometaši Krškega so z 2:1 ugnali Gorico, Rudar pa je bil z enakim izidom boljši od Domžal. Olimpija gosti Celje.

Na klopi Krškega se je ob nekaj novincih proti aktualnim podprvakom predstavil novi trener Stipe Balajić. Goričani so igrali prvo domačo prvenstveno tekmo po seriji treh evropskih, že v četrtek jih čaka lov na zaostanek dveh golov iz gostovanja s Panioniosom. Krčani bi lahko prišli do vodstva že v 18. minuti, ko se je sam v sredini kazenskega prostora pred vratarjem Gregorjem Sorčanom znašel Nikola Mandić, vendar je čuvaj mreže gostov žogo uspel odbiti. V 40. minuti je po odbijanju žoge v domačem kazenskem prostoru žoga nepričakovano prišla do Donatusa Josepha Edafeja, ki pa se nekaj metrov od gola ni znašel in je žogo le oplazil.

Kmalu po začetku drugega dela pa se je zatresla gostujoča mreža. Miljan Škrbić je začel akcijo gostiteljev, poslal žogo na levo stran kazenskega prostora do prostega Tonćija Mujana. Ta je podal proti Škrbiću, ki je utekel pred gol in nato prejeto žogo med nogama Sorčana z glavo poslal v mrežo. Le šest minut kasneje je bil po akciji s kota ponovno v ospredju Škrbić, ki, se je otresel Mihe Gregoriča in z glavo z neposredne bližine poslal žogo v prazno mrežo.

Miran Srebrnič je trener v igro poslal sicer člana udarne zasedbe Rifeta Kapića in Nigerijca Bedeja Amarachija Osujija, ki se je na pravem mestu znašel že štiri minute po vstopu v igro, izkoristil zmedo gostiteljev, ki so po podaji Kapića v kazenski prostor slabo odbijali žogo. Do nje je prišel Osuji in jo poslal ob vratnici v gol. Uroš Jovanović se je v 69. minuti dobesedno sprehodil v kazenskem prostoru gostov, njegov strel je Sorčan odbil, Mandić pa še drugega darila ni znal pretvoriti v zadetek.



Po odličnem štartu na mednarodnem prizorišču in treh zmagah pokalni prvaki iz Domžal klonili na prvi tekmi državnega prvenstva. Čeprav so prvo priložnost na tekmi zamudili gostje, ko napake Mateja Radana Alen Ožbolt ni izkoristil, so bili Velenjčani gospodarji uvodne tretjine tekme. Domžalčani so imeli največ težav s hitrim in prodornim Johnom Maryjem, ki je bil dvakrat v ugodnem položaju, a mu je v obeh primerih vratar Dejan Milić preprečil veselje. V 32. minuti pa je bil tudi Milić brez moči. Rudar je premoč kronal z zadetkom Milana Tučića, ki se je po podaji Damjana Trifkovića znašel sam sredi kazenskega prostora in z glavo natančno zadel desni spodnji kot.

Veselje na tribunah stadiona Ob jezeru ni trajalo dolgo. V 38. minuti je navidezno nenevarno situacijo slabo ocenil Radan. Žogo je hotel izbiti izven kazenskega prostora, a jo pri tem zgrešil, do nje je prišel Petar Franjić, ki je preigral Mateja Mužeka in zadel prazno mrežo. V nadaljevanju se razmerje na igrišču ni bistveno spremenilo. Rudar je bil več pri žogi, bil je bolj aktiven in nevaren, Domžale pa so se branile in prežale na občasne protinapade.

Na koncu se je dobra igra Rudarju vendarle obrestovala. V 88. minuti je Jakob Novak, ki je v igro vstopil dobrih deset minut prej,sicer pa ga je pred sezono v Velenje posodila Olimpija, po preigravanju prišel do močnega strela, žoga je zadela prečko, se odbila v tla, glavni sodnik Nejc Kajtazović pa je ocenil, da je s celotnim obsegom prešla golovo črto in pokazal na sredino igrišča.

V soboto sta se v Dravogradu pred praznimi tribunami pomerila novinca v Prvi ligi Ankaran in Triglav, ki sta se razšla brez zadetkov. Maribor je obrambo naslova začel z zmago. Za tri točke proti Aluminiju je zadel Aleks Pihler.

Prva liga, 1. krog:

KRŠKO - GORICA 2:1 (0:0)

850; Škrbić 50., 56.; Osuji 65.

Krško: Zalokar, Šturm, Krajcer, Dušak, Gorenc, Jakolić , Mujan, Jurina, Mandić ( 90./Ejup), Jovanovič ( 83./Kovačič), Škrbić ( 80./Nakić).

Gorica: Sorčan, Škarabot, Gregorič, Curk, Kolenc, Kavčič , Humar ( 75./Žigon), Mandič, Nagode ( 61./Osuji ), Filipović, Edafe ( 61./Kapić)

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

RUDAR - DOMŽALE 2:1 (1:1)

850; Tučić 33., Novak 88.; Franjić 38.

Rudar: Radan, Mužek , Vuklišević, Pišek ( 75./Novak ), Trifković, Črnčič ( 85./Vizinger), Mary, Bolha , Bijol , Tučič ( 56./Radić), Pušaver.

Domžale: Milić, Volarič, Klemenčić, Širok, Repas, Žužek ( 69./Žinko), Blažič, Dobrovoljc, Franjić ( 46./Ibričić ), Ožbolt ( 58./Firer), Husmani.

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)

Danes ob 20.20:

OLIMPIJA - CELJE 3:1 (1:0)

Brkić 42., Abass 49., Alves 51.; Dangubić 77.

Olimpija: Vidmar, Ilić, Bajrić, Zarifović, Štiglec, Tomić, Alves , Brkić , Savić, Oduwa, Abass .

Celje: Rozman, Jazbec, Džinić, Travner, Vidmajer, Požeg Vancaš, Cvek, Pišek, Gatarić, Dangubić , Lupeta.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

Odigrano v soboto:

ANKARAN HRVATINI - TRIGLAV 0:0 (v Dravogradu)

Brez gledalcev

MARIBOR - ALUMINIJ 1:0 (0:0)

2.200; Pihler 50.

