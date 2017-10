Prva liga: Olimpija - Gorica 1:1

Maribor v soboto remiziral s Triglavom

1. oktober 2017 ob 16:49,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 17:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

11. krog Prve lige zaključujejo nogometaši Olimpije in Gorice. Zmaji imajo priložnost, da reprezentančni premor pričakajo sami na prvem mestu.

"Seveda se moramo tudi na Gorico pripraviti maksimalno zavzeto. Po slabšem začetku so se dvignili in začeli nizati pozitivne rezultate, kar je zagotovo opozorilo tudi za nas. Mi tako ali tako vsakega nasprotnika vzamemo resno in preučimo njegove prednosti ter slabosti. Ampak, ponavljam, če bomo mi pravi, je to edino pomembno. V to smo se v tej sezoni lahko že večkrat prepričali," je povedal kapetan Olimpije Branko Ilić.

Napadalec Gorice, ki je na zadnjih šestih tekmah kar petkrat slavila, Andrija Filipović pa je dodal: "V Ljubljano odhajamo s ciljem, da zmagamo. Skozi celoten teden smo se na prihajajočo tekmo zavzeto pripravljali in dvoboj tako že nestrpno pričakujemo. Na premor se želimo odpraviti s pozitivnim rezultatom, saj bi nam omogočil mirnejšo oziroma lažjo pripravo na nadaljevanje prvenstva. Olimpijo dobro poznamo. Vemo, da gre za ekipo, ki si rada ustvarja veliko priložnosti, toda zagotovo bomo tudi mi imeli svoje, iz katerih pa bo potrebno biti maksimalno uspešen."

11. krog, danes ob 16.50:

OLIMPIJA - GORICA 0:1 (1:1)

Bajrić 42.; Nwabueze 23.

Alves (Olimpija) je v 30. minuti z 11-m zadel prečko.

Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec, Čanađija, Alves, Kapun, Savić, Boateng, Vombergar.

Gorica: Sorčan, Curk, Kavčič, Jogan, Šakarabot, Kapić, Kolenc, Grudina, Žigon, Nwabueze, Osuji.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)

Odigrano v soboto:

MARIBOR - TRIGLAV 0:0

1.500 gledalcev



KRŠKO - ALUMINIJ 2:0 (2:0)

400; Jovanović 5., Jurina 17.



ANKARAN HRVATINI - RUDAR 0:3 (0:1)

160; Mary 28., 51., Novak 69.



Odigrano v petek:

CELJE - DOMŽALE 1:1 (1:1)

400; Dangubić 11.; Husmani 27.

Lestvica MARIBOR 11 7 4 0 19:7 25 OLIMPIJA 10 7 3 0 21:4 24 RUDAR 11 6 1 4 13:11 19 GORICA 10 5 1 4 11:11 16 KRŠKO 11 4 3 4 19:19 15 DOMŽALE 11 3 4 4 20:14 13 CELJE 11 2 6 3 11:14 12 ALUMINIJ 11 2 4 5 13:18 10 ANKARAN HRVATINI 11 1 3 7 11:27 6 TRIGLAV 11 0 5 6 8:21 5

Tilen Jamnik