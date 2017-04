Prva liga: Olimpija - Maribor 0:0

Brez golov na tekmi Gorice in Krškega

29. april 2017 ob 12:09,

zadnji poseg: 29. april 2017 ob 21:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora v derbiju 31. kroga državnega prvenstva gostujejo v Stožicah pri Olimpiji, kjer lahko z zmago potrdijo 14. naslov slovenskih prvakov.

Vijoličasti imajo šest krogov pred koncem državnega prvenstva 15 točk prednosti pred zeleno-belimi, ki so odločeni, da velikim rivalom preprečijo osvojitev naslova sredi Ljubljane.

V treh prvenstvenih tekmah v letošnji sezoni je Maribor zmagal dvakrat (3:1, 1:0), medtem ko se je eno srečanje končalo z remijem (1:1). V pokalu je Olimpija zmagala z 2:1, na drugi tekmi je bilo 1:1.

Hitra poškodba Kapuna

Derbi se za Olimpijo ni začel najbolje. Nik Kapun se je že v 2. minuti poškodoval, potem ko je nerodno stopil. Zamenjal ga je Blessing Eleke. Maribor je sicer zapretil prvi. V 4. minuti je namreč dlani Roka Vodiška s strelom z roba kazenskega prostora ogrel Milivoje Novaković. Novaković je bil v obetavni akciji tudi v 16. minuti, a se je nato zapletel v kazenskem prostoru. Malo kasneje je "Nova" spet "zapretil", a si je dal predolg predložek. Vijoličasti so bili nekoliko nevarnejši, več so napadali, medtem ko je Olimpija bolj prežala na protinapade.

Handanović preprečil vodstvo Olimpije

V 37. minuti je Olimpija le prišla do priložnosti. Po podaji iz kota je Eleke v gneči sijajno reagiral in s konico čevlja poslal žogo pod prečko, a se je s fenomenalno reakcijo izkazal vratar Jasmin Handanović, ki je žogo odbil čez vrata. Zares izjemna obramba. Na drugi strani je žoga po podaji Mitje Vilerja preletala Vodiška in oplazila prečko. Polčas se je končal z 0:0. Statistika: posest žoge 53:47 za Olimpijo, streli v okvir vrat pa 2:2.

Novaković in Benko zapravila lepi priložnosti

Drugi del se je začel s poskusom Leona Benka, ki je z glavo meril mimo vrat. Benko je nato po trčenju z Elekejem moral z zelenice. V 63. minuti se je Novaković sam znašel pred Vodiškom, a je slednji dobil "dvoboj na štiri oči". Malo kasneje je imel na drugi strani po odbiti žogi Handanovića izjemno priložnost Benko, a je žogo s približno 14 metrov poslal čez vrata. Olimpija je imela v 63. minuti še eno priložnost, ko je Abbasa še pravočasno blokiral Viler.

Brez zadetkov v Novi Gorici

V prvi tekmi dneva sta se Gorica in Krško razšla brez zadetkov (0:0). Gostje so od 73. minute igrali brez izključenega Mensaha.

31. KROG



Danes ob 20.30:

OLIMPIJA - MARIBOR 0:0 (0:0)

7.000 gledalcev



Olimpija: Vodišek, Klinar, Zarifović, Mitrović, Jurčević, Kapun (6./Eleke 65./Vukčević), Cretu, Miškić, Kirm, Benko, Abass .

Maribor: Handanović, Viler, Defendi, Šuler, Palčič, Vrhovec, Pihler , Hotić, Tavares, Novaković, Zahović .

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)

GORICA - KRŠKO 0:0

500 gledalcev

: Mensah 73./Krško

Gorica: Sorčan, Škarabot , Jogan, Kavčič, Gregorič , Osuji (77./Curk), Kapić, Kolenc, Žigon, Burgić (25./Gulić), Edafe (46./Marinič).

Krško: Zalokar, Pavić , Dušak, Krajcer, Pušaver, Kosić , Kovačič, Mensah , Dangubić (90./Nakić), Mujan (40./ Kramarič), Haljeta (68./Jovanović).

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)



Nedelja ob 15.00:

ALUMINIJ - KALCER RADOMLJE



Ob 16.55:

CELJE - KOPER

Odigrano v petek:

DOMŽALE - RUDAR 3:0 (0:0)

600; Franjić 57., Repas 65., Majer 77./11-m

Lestvica:

MARIBOR 30 20 7 3 58:22 67 DOMŽALE 31 16 6 9 60:34 54 OLIMPIJA 30 15 7 8 42:28 52 GORICA 31 13 10 8 41:35 49 CELJE 30 12 8 10 37:33 44 LUKA KOPER 30 10 11 9 32:35 41 RUDAR 31 9 8 14 41:46 35 KRŠKO 31 6 13 12 33:46 31 ALUMINIJ 30 7 8 15 29:46 29 KALCER RADOMLJE 30 1 8 21 21:69 11

M. R., A. V.