Prva liga: Olimpija - Triglav 0:0

Kabha podaljšal z Mariborom

20. oktober 2017 ob 20:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

S tekmo med Olimpijo in Triglavom se v Stožicah začenja 13. krog. Vodilni zmaji so še vedno brez poraza.

Gorenjci so po menjavi trenerja le dosegli prvo zmago. Vmes so igrali v pokalu, kjer pa so izgubili prvo tekmo četrtfinala proti Gorici z 0:1.

Kabha še leto dni v Ljudskem vrtu

V soboto bodo na sporedu tri tekme, Maribor, ki bo skušal čim bolje pozabiti visok poraz v Ligi prvakov proti Liverpoolu, bo gostil Ankaran.

"Zdaj smo spet pri prvenstvenih izzivih, ko želimo nadaljevati z zmagami. Kot šampioni. Sporočilo igralcem pred tekmo proti Ankaranu je: glave gor in igrati z nasmehom. Pred novimi izzivi imamo novo zvestobo vijoličastemu dresu. Marwan Kabha je podaljšal pogodbo še za eno leto in ostaja pomemben del našega projekta," je poudaril športni direktor Zlatko Zahovič.

13. krog, danes ob 20.20:

OLIMPIJA - TRIGLAV 0:0 (-:-)

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Ilić, Bajrić, Apau, Čanađija, Kapun, Oduwa, Alves, Savić, Vombergar.

Triglav: Džafić, Arh Česen, Suljević, Bojić, Kuhar, Podlogar, Tijanić, Robnik, Krcić, Poplatnik, Majcen.

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)

Sobota ob 13.00:

CELJE - ALUMINIJ

Ob 15.00:

GORICA - DOMŽALE

Ob 20.20:

MARIBOR - ANKARAN HRVATINI

Nedelja ob 19.00:

KRŠKO - RUDAR

Lestvica: OLIMPIJA 12 9 3 0 25:6 30 MARIBOR 12 8 4 0 21:8 28 RUDAR 12 6 1 5 14:13 19 GORICA 12 6 1 5 14:14 19 DOMŽALE 12 4 4 4 26:14 16 KRŠKO 12 4 3 5 20:22 15 CELJE 12 2 6 4 12:16 12 ALUMINIJ 12 2 4 6 14:20 10 TRIGLAV 12 1 5 6 11:22 8 ANKARAN HRVATINI 12 1 3 8 11:33 6

A. G.