Maribor nujno potrebuje zmago za "mir v hiši". Foto: www.alesfevzer.com

Bijol zadel za tri točke Rudarja

V nedeljo še tri tekme

17. marec 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 16:25

Velenje - MMC RTV SLO

Nogometaši Rudarja so v uvodni tekmi 24. krog državnega prvenstva z 2:1 premagali Celje. Ob 18.00 bo še tekma med Mariborom in Krškom. Vijoličasti potrebujejo zmago.

Maribor namreč ob tekmi manj za Olimpijo zaostaja že sedem točk, zato si novega spodrsljaja ne sme privoščiti. Trener Darko Milanič je pred tekmo pozval k strnitvi vrst.

"Vsak posameznik, z menoj na čelu, mora živeti za to tekmo. In potem le za naslednjo. Napake, ki so se nam dogajale na zadnjih tekmah, veliko stanejo in so nedopustne. Ne smejo se več ponavljati, prav tako nihče ne sme pomisliti, da je situacija nerešljiva. Vse je še odprto v boju za naslov," je dejal Milanič.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 24. krog



RUDAR - CELJE 2:1 (1:1)

Tučić 18., Bijol 58.; Vizinger 42.



Danes ob 18.00:

MARIBOR - KRŠKO



Nedelja ob 13.00:

ANKARAN HRVATINI - OLIMPIJA

(v Novi Gorici; brez gledalcev)



Ob 15.00:

TRIGLAV - GORICA



Ob 17.00:

DOMŽALE - ALUMINIJ

Lestvica: OLIMPIJA 23 17 4 2 43:10 55 MARIBOR 22 14 6 2 38:15 48 DOMŽALE 21 12 4 5 42:17 40 RUDAR 22 11 3 8 30:24 36 CELJE 23 9 6 8 33:31 33 GORICA 22 8 2 12 22:32 26 KRŠKO 20 5 5 10 25:38 20 ALUMINIJ 22 4 6 12 22:36 18 TRIGLAV 21 3 5 13 18:40 14 ANKARAN HRVATINI 22 2 7 13 19:49 13

A. V.