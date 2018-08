Gorica skočila na drugo mesto, NZS kaznoval uradno osebje Domžal

Rožman v 7. krogu ne bo smel voditi Domžal

29. avgust 2018 ob 18:04,

zadnji poseg: 29. avgust 2018 ob 20:18

V prestavljeni tekmi 6. kroga Prve lige so nogometaši Gorice z 2:0 v gosteh ugnali Rudar. Medtem je disciplinski sodnik NZS-ja zaradi protestiranja zoper sodniške odločitve kaznoval Domžale.

Velenjčani so se po skromnejših predstavah celo opravičili svojim navijačem, na tekmi proti Gorici pa vtisa niso popravili. Tako s štirimi porazi ostajajo na zadnjem mestu. Povsem drugačna je zgodba pri Gorici, ki se je s tretjo zmago zavihtela tik pod vrhe lestvice, pred njo je le Maribor, ki ima tri točke več.

V prvem polčasu sta mreži mirovali, nevarnejši pa so bili Velenjčani. Že v peti minuti je po podaji z desne strani sam pred Grego Sorčana pritekel Dominik Radić, streljal iz prve, a žogo slabo zadel, tako da je končala precej nad prečko. V 39. minuti pa je po kotu z desne strani s peto poskusil Milan Tučić, vendar je bil novogoriški vratar pripravljen in je žogo odbil v kot.

Gostitelji so odlično začeli drugi polčas, ko so povedli v 48. minuti. Po kotu, ki ga je izvedel Uroš Celcer, je v kazenskem prostoru najvišje skočil Žiga Lipušček, streljal z glavo, na golovi črti pa je žogo skušal izbiti Sandi Ćoralić, a žogo poslal v lastno mrežo. V 54. minuti je Marko Pridigar brez posebnih težav ustavil strel Andrije Filipovića, na drugi strani pa je Sorčan malce zatem obranil močan strel Tučića z roba kazenskega prostora.

V 89. minuti so imeli Primorci še eno lepo priložnost za vodstvo, a je Pridigar dobil dvoboj z Nikom Jermolom. Že v sodniškem dodatku pa so gosti vendarle dosegli še en zadetek, ko je Bede Amarachi Osuji prodrl po levi strani, podal v sredino na rob kazenskega prostora, kjer je Jermol s prvoligaškim prvencem postavil končni izid.

Rožman v Celju ne sme voditi Domžal

Na seznamu suspendiranih oseb so se po nedeljskem derbiju ljubljanske kotline med Domžalami in Olimpijo (1:2) znašli trije domžalski trenerji in tudi ekonom rumeno-modrih. Glavnega trenerja Simona Rožmana je zaradi protestiranja doletela ena tekma prepovedi udejstvovanja in 250 evrov kazni. Za eno tekmo sta suspendirana tudi pomočnik trenerja Aleš Kačičnik in trener vratarjev Janez Strajnar.

Najhujša kazen, prepoved treh tekem, je doletela ekonoma kluba Aleša Kržana zaradi izključitve, žaljivega komentiranja sojenja po tekmi in celo izrečenih groženj sodnikom. Klub kot celota bo zaradi ravnanja uradnih oseb moral plačati 420 evrov kazni, ob tem pa še 250 evrov zaradi žaljivega navijanja navijačev.

Kot poroča STA, bo v 7. krogu, ko bodo Domžalčani gostovali v Celju, najverjetneje vodil Dejan Djuranović, ki je Rožmanov pomočnik, zadolžen za razvoj mladih igralcev. Med kaznovanimi klubi so ta teden še Maribor, ki bo zaradi nešportnega vedenja navijačev moral plačati 1.400 evrov. Olimpija in Mura bosta zaradi enakega razloga plačala vsaka po 400 evrov, NK Triglavu je bilo zaradi nešportnega vedenja igralcev in uradnih oseb naložena kazen 300 evrov, Krškemu pa 100 evrov zaradi nešportnega navijanja.

6. krog, zaostala tekma:

RUDAR - GORICA 0:2 (0:0)

Lipušček 48., Jermol 91.

Rudar: Pridigar, Pušaver , Tomašević, Kašnik ( 75./Pušnik), Ćoralić, Muić, Bolha, Trifković , Arap ( 71./Vodeb), Radić ( 59./Šimunac), Tucić.

Gorica: Sorčan, Curk, Tomiček, Lipušček , Celcer , Kolenc, Grudina, Kotnik ( 86./Jermol ), Džuzdanović ( 69./Humar ), Osuji, Filipović ( 77./Smajlagić).

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)

Že odigrano:

KRŠKO - TRIGLAV 1:1 (0:0)

500; Ristovski 86./11-m; Udovič 72.

RK: Tomić 50./Krško

MURA - ALUMINIJ 3:2 (2:0)

1.200; Sirk 8., 21., 55.; Tahiraj 86., Kene 90.



DOMŽALE - OLIMPIJA 1:2 (0:2)

1.900; Husmani 90.; Kronaveter 5., Vombergar 26.



MARIBOR - CELJE 1:1 (0:0)

3.200; Šuler 77.; Džinić 82.

Lestvica MARIBOR 6 4 2 0 19:3 14 GORICA 6 3 2 1 8:8 11 ALUMINIJ 6 3 0 3 13:13 9 DOMŽALE 6 3 0 3 10:10 9 MURA 6 2 2 2 11:8 8 OLIMPIJA 6 2 2 2 8:8 8 KRŠKO 6 1 4 1 4:5 7 TRIGLAV 6 1 3 2 7:11 6 CELJE 6 0 4 2 8:11 4 RUDAR 6 1 1 4 5:16 4

