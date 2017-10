Prva liga: Rudar - Maribor 1:0

Olimpija v soboto v Kidričevem

13. oktober 2017

zadnji poseg: 13. oktober 2017 ob 21:09

Velenje/Ljubljana - MMC RTV SLO

Oktobrskega reprezentančnega premora je konec, tako da se z 12. krogom nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Z derbijem ga odpirata Rudar in Maribor.

Drugouvrščeni Mariborčani gostujejo pri tretjem Rudarju, ki se je s serijo tekem brez poraza prebil na tretje mesto. Varovanci Marjana Pušnika so neporaženi na zadnjih štirih tekmah, zadnje tri so zmagali.

Maribor je po le remiju proti Triglavu, zaradi katerega je Olimpija spet pobegnila na +2, odločen, da spet prehiti Ljubljančane (vsaj za en dan) na vrhu lestvice. Trener Darko Milanič je med reprezentančnim premorom na treningih pogrešal osem igralcev. Kljub temu je cilj vijoličastih jasen: zmaga. Zmaga bi bila lepa popotnica pred torkovo tekmo v Ljudskem vrtu proti Liverpoolu.

Po veliki napaki Handanovića zadetek Maryja

Rudar je prvi zapretil. Potem ko je žogo grdo zgrešil Jean Claude Billong, je ta v 4. minuti prišla do Johna Maryja, ki je sprožil z obrata s približno desetih metrov in precej namučil Jasmina Handanovića. V nadaljevanju so imeli Mariborčani terensko premoč, a je Rudar brez težav držal ravnotežje. A ne samo to. V 34. minuti je vratar Handanović stekel iz svojih vrat na podajo Ilija Antonova, vendar je žogo grdo zgrešil in jo dobesedno "podaril" Maryju, ki je s kakšnih 20 metrov rutinirano zadel v prazna vrata. Malo kasneje je Anže Pišek z roba kazenskega prostora meril čez vrata. Maribor ni resneje ogrozil vrat Marka Pridigarja. Statistika: posest žoge 61:39 za Maribor, streli 9:6, v okvir vrat 2:0 - oboje za Rudar.

Preostale štiri tekme bodo v soboto. Vodilna Olimpija bo gostovala v Kidričevem.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 12. krog:



Danes ob 20.20:

RUDAR - MARIBOR 1:0 (1:0)

Mary 34.

Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Vuklišević, Pišek, Antonov, Bijol, Trifković, Bolha, Črnčič, Mary.

Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Billong, Viler, Vrhovec, Pihler, Bohar, Inbrom, Mešanović, Zahović.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)





Sobota ob 13.00:

TRIGLAV - KRŠKO



Ob 15.00:

DOMŽALE - ANKARAN HRVATINI



Ob 17.00:

GORICA - CELJE



Ob 20.20:

ALUMINIJ - OLIMPIJA

Lestvica: OLIMPIJA 11 8 3 0 23:5 27 MARIBOR 11 7 4 0 19:7 25 RUDAR 11 6 1 4 13:11 19 GORICA 11 5 1 5 12:13 16 KRŠKO 11 4 3 4 19:19 15 DOMŽALE 11 3 4 4 20:14 13 CELJE 11 2 6 3 11:14 12 ALUMINIJ 11 2 4 5 13:18 10 ANKARAN HRVATINI 11 1 3 7 11:27 6 TRIGLAV 11 0 5 6 8:21 5

