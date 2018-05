Tavares dvakrat, Zahović enkrat v polno za 20. zmago Maribora

Domžale igrajo proti Ankaranu

2. maj 2018 ob 13:04,

zadnji poseg: 2. maj 2018 ob 18:06

Velenje,Domžale - MMC RTV SLO

Maribor je dosegel šesto zaporedno zmago, v 30. krogu Prve lige so s 3:1 premagali Rudar in se tako vsaj za en dan povzpeli na vrh lestvice. Domžalčani na domači zelenici pričakujejo Ankaran.

Čeprav so med drugim zaigrali brez kaznovanega Saše Ivkovića in poškodovanega Jana Mlakarja, se Mariborčanom to ni preveč poznalo. Po premoru zaradi prepovedi igranja sta se v ekipo vrnila Jasmin Handanović in Mitja Viler, nared za tekmo pa je bil tudi Luka Zahović, ki je prejšnjo tekmo moral predčasno zapustiti zaradi poškodbe.

V Velenju so po levjem deležu Marcosa Tavaresa, ki je zabil dva gola, prišli do pričakovane zmage, s katero so se vsaj začasno prebili na vrh prvenstvene lestvice, kjer imajo dve točki prednosti pred Olimpijo. Zmaje v četrtek čaka obračun v Kidričevem.

Viler z golove črte odbil strel Radića

Prvih deset minut ni bilo zanimivih, nato pa sta ekipi nanizali dve akciji, nobena pa se ni zaključila z zadetkom. V 12. minuti je Sandi Čoralić prodiral po levi strani, poslal je predložek v sredino, tam pa do strela ni uspel priti Edin Šehić. Minuto pozneje so do prve prave priložnosti prišli Mariborčani, Dino Hotić je namenil globinsko podajo Marcosu Tavaresu, čigar poskus je ubranil Marko Pridigar.

Najlepšo priložnost v prvem polčasu je zapravil Dominik Radić. V 27. minuti je preigral Aleksandra Rajčevića in Marka Šulerja, prišel je do strela, ki je šel mimo Handanovića, Maribor pa je rešil Mitja Viler, ki je njegov poskus izbil z golove črte. Velenjčani so nadaljevali pritisk, Milan Tučić je slabo streljal, tako da Handanović ni imel veliko dela.

Tavares zadel dvakrat

Amir Dervišević je zaposlil vratarja Rudarja Pridigarja, ko je streljal iz razdalje. V 35. minuti je bilo spet vroče pred velenjskimi vrati, Zahović je iz težkega položaja podal Tavaresu v sredino, kapetan vijoličastih je prišel do udarca, a je bil na pravem mestu Pridigar. Ta ni uspel zaščititi svojih vrat ob izteku prvega polčasa, ko so Mariborčani z golom kronali lepo akcijo. Viler je z leve strani podal v sredino, Zahović je žogo podaljšal do Tavaresa, ki je z desne strani natančno meril v levi spodnji kot. To je njegov 12. gol v prvenstvu.

Martin Kramarič je v 56. minuti zapravil priložnost za povišanje vodstva. Imel je odprto pot do gola, a je bil premalo odločen, njegov strel je bil preslab. Zahović je malenkost pozneje stekel proti golu, preigral je Tomaševića, a je slabo meril. Zato je že v naslednjem napadu Maribor le unovčil premoč, drugi zadetek je zabil Tavares. V 59. minuti se je žoga odbila do njega, z levico pa je natančno meril v spodnji levi kot.

Šimunac z glavo za 1:2

Velenjčani so znižali zaostanek v 75. minuti. Po podaji iz kota je bil v kazenskem prostoru najvišji Jaka Bijol, ki je z glavo meril v desni kot (1:2). Rezervist Vlatko Šimunac je z glavo poskusil izenačiti, odlično pa je posredoval Handanović.

Zahović z lobom za končnih 1:3

Zahović je po globinski podaji Dareta Vršića mojstrsko zadel z lobom, s tem je potrdil odlično strelsko formo. To je njegov enajsti gol v prvenstvu.

Djair Parfitt-Williams je v 87. minuti žogo iz ugodnega položaja s približno desetih metrov poslal visoko čez gol. Na drugi strani sta v sodniškem dodatku priložnosti za goste zapravila še Blaž Vrhovec in Rajčević.

Pomembna zmaga v boju za obstanek

Kranjčani so končno prišli do prve zmage v spomladanskem delu prvenstva. Zelo pomembne tri točke v boju za obstanek so osvojili proti Krškemu (2:0). Gorenjci so bili v prvem polčasu nekoliko boljši tekmec, odločnejši in konkretnejši, kar se jim je prvič obrestovalo v 20. minuti, ko je Matej Poplatnik podal proti kazenskemu prostoru gostov, kamor je stekel Luka Majcen in s strelom po tleh premagal Marka Zalokarja. Do odhoda na odmor je David Tijanič povišal vodstvo gostiteljev, ko je s prostega strela s 25 metrov malce z leve strani žogo poslal ob bližnji vratnici v gol.

Domžale proti Ankaranu

Pet točk manj od Maribora imajo Domžalčani, ki so v zadnjem krogu klonili v Celju. S tem se je končala dolga serija neporaženosti, ki je trajala pol leta. Ankaran je letos največji poraz doživel prav proti vrsti Simona Rožmana, ki je oktobra v njihovo mrežo pospravila šest žog. Tudi domžalski trener je bil na zadnji tekmi primoran menjati zaradi poškodb svojih varovancev.

30. krog

TRIGLAV - KRŠKO 2:0 (2:0)

Majcen 20., Tijanić 45.

Triglav: Džafić, Elsner, D. Kryeziu, Zec, Mlakar, Tijanić, E. Kryeziu, Udovič, Kuhar, Majcen (80./Žurga), Poplatnik (90./Pušnik).

Krško: Zalokar, Šturm (74./Vekić), Ejup , Krajcer, Kulinitš, Volarič, Balić, Ogrinec, Mujan (89./Sokler ), Mandić (46./Hing-Glover), Škrbić.

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)

Triglav je tekmo zaradi kazni odigral pred praznimi tribunami.

RUDAR - MARIBOR 1:3 (0:1)

2.000; Bijol 75.; Tavares 45., 59., Zahović 84.

Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Vasiljević, Ćoralić (55./Šimunac), Bijol, Antonov (70./Pišek), Bolha, Šehić, Radić, Tučić (46./Parfitt-Williams ).

Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Šuler, Viler, Dervišević (73./Vrhovec), Pihler, Kramarič (80./Bohar), Hotić (71./Vršič), Zahović, Tavares .

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

Ob 18.00:

DOMŽALE - ANKARAN HRVATINI 0:0 (-:-)



Četrtek ob 16.00:

GORICA - CELJE



Ob 18.00:

ALUMINIJ - OLIMPIJA

Lestvica: MARIBOR 30 20 7 3 60:22 67 OLIMPIJA 29 19 8 2 50:13 65 DOMŽALE 29 18 5 6 63:23 59 RUDAR 30 13 4 13 43:43 43 CELJE 29 12 7 10 50:38 43 GORICA 29 10 5 14 28:41 35 KRŠKO 30 8 6 16 33:53 30 ALUMINIJ 29 6 8 15 32:52 26 ANKARAN HRVATINI 29 4 9 16 29:68 21 TRIGLAV 30 4 7 19 25:60 19

T. J.