Rudi Požeg Vancaš je bil lani prvi igralec Celja, priigral si je vpoklic v reprezentanco in kljub namigovanjem o odhodu za zdaj ostaja celjska "desetica". Foto: www.alesfevzer.com Krško in Celje sta izgubila v uvodnem krogu, nato sta nanizala dva remija. Medsebojno je po 12 ligaških obračunih tehtnica na strani Krčanov z izkupičkom 6-3-3, a so Celjani spomladi dobili zadnji dve soočenji. Foto: www.alesfevzer.com

Prva liga: Sobota prinaša le dvoboj Krško - Celje

V nedeljo tri tekme 4. kroga, v ponedeljek še Rudar - Mura

11. avgust 2018 ob 17:00

Krško - MMC RTV SLO

Četrti krog še vedno svežega državnega prvenstva v nogometu ob 20.00 odpira dvojica Krško – Celje, ki še iščeta pot do prve zmage sezone, saj sta del četverice klubov med 6. in 9. mestom s po dvema remijema in porazom.

V prejšnjem krogu so tako Celjani v nedeljo pri Olimpiji kot Krčani v ponedeljek pri Rudarju iztržili točko v gosteh (1:1). Z golom s prostega strela je zablestel Francoz portugalskih korenin Marco Da Silva, ki povezuje niti igre na sredini. Krško je med tednom ostalo brez kapetana Jana Gorenca, komaj 19-letni branilec je poleti prevzel kapetanski trak iz rok veterana Marka Krajcerja, zdaj pa ga je klub prodal državnemu prvaku Olimpiji.

Grofje so v Ljubljani zaostajali že z 0:2, a jim je uspelo iztržiti točko za 2:2 po zaslugi zadetkov Jucieja Lupete in ključnega moža moštva Rudija Požega Vancaša, ki je v vseh treh krogih zadel z bele točke, s čimer si deli vrh strelske lestvice. Dušan Kosić, trener Celja: "Krčani so naši neposredni tekmeci. Čaka nas novo zahtevno srečanje."

Orli – zmaji oz. obračun za prvo ligaško zmago

Nedelja prinaša tri dvoboje, prvi bo v Kranju med Triglavom in Olimpijo, neposredni prenos pa si boste lahko ogledali na TV Slovenija 2 in MMC-ju. Orli in zmaji so preostali del omenjene četverice brez zmage in z dvema točkama po uvodnih treh krogih sezone 2018/19. Kranjčani stavijo na mlade in v klubu vzgojene igralce, medtem ko so branilci naslova polni zagona po visoki četrtkovi evropski zmagi nad HJK-jem (3:0).

Vodilni vijoličasti proti neporaženim vrtnicam

V Glasgowu poraženi, a v Prvi ligi vodilni Maribor bo verjetno s precej spremenjeno postavo gostil Gorico, ki prav tako še ni izgubila v novem prvenstvu. Nedeljo končuje dvoboj ranjenih moštev: Domžale so po bolečem izpadu iz Evropske lige doživele polom v Murski Soboti (1:5), igralci so dobili tri dni popolnoma prosto, da se sčistijo glave; Aluminij je po prvih dveh krogih s stoodstotnim izkupičkom skupaj z Domžalčani zasedal vrh lestvice, a nato doživel grd domači poraz proti Mariboru (2:5).

Krog se bo spet sklenil v ponedeljek, ko se bosta v Velenju pomerila zadnjeuvrščeni Rudar in neporažena novinka Mura.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 4. krog



Danes ob 20.00:

KRŠKO - CELJE



Nedelja ob 17.30 (prenos na TV SLO 2):

TRIGLAV - OLIMPIJA



Ob 18.15:

MARIBOR - GORICA



Ob 20.15:

DOMŽALE - ALUMINIJ



Ponedeljek ob 18.00:

RUDAR - MURA

MARIBOR 3 2 1 0 10:2 7 ALUMINIJ 3 2 0 1 7:7 6 DOMŽALE 3 2 0 1 6:6 6 MURA 3 1 2 0 6:2 5 GORICA 3 1 2 0 5:3 5 CELJE 3 0 2 1 5:6 2 TRIGLAV 3 0 2 1 3:5 2 OLIMPIJA 3 0 2 1 2:4 2 KRŠKO 3 0 2 1 1:3 2 RUDAR 3 0 1 2 2:9 1

