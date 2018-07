Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! V lanski sezoni je Triglav izgubil vse štiri dvoboje z Aluminijem. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO 19-letni Smajlagić izenač... Sorodne novice Joker Smajlagić z evrogolom Gorici zagotovil točko Dodaj v

Prva liga: Triglav - Aluminij 1:1

V nedeljo še tri tekme

28. julij 2018 ob 11:00,

Kranj - MMC RTV SLO

2. krog Prve lige TS v soboto prinaša samo en dvoboj, saj evropski četverec razumljivo igra v nedeljo. V Kranju se od 18.00 naprej merita Triglav in Aluminij, ki sta dobro začela prvenstvo, kjer se želita čim prej otresti povezav z bojem za obstanek.

Triglav je v uvodnem krogu remiziral pri novinki Muri (1:1), Aluminij pa je doma po preobratu z 2:1 odpravil Celje. Morebitni zmagovalec bi se utrdil v zgornjem domu lestvice, predvsem pa prišel do točkovnega in psihološkega trdnega temelja, na katerem bi lahko gradil naprej.



Grgić hitro odgovoril Majcnu

Triglav je povedel že v 2. minuti, ko je eden od gostujočih branilcev ob izbijanju žoge zadel Toma Žurgo. Ta je hitro padel, sodnik pa je pokazal na belo točko. Rutinirano jo je izvedel Luka Majcen. A odgovor Aluminija je sledil že v 5. minuti. Po podaji iz kota je z glavo zadel Damir Grgić. V nadaljevanju je ob precej vročem vremenu igra potekala v glavnem med obema kazenskima prostoroma.

V nedeljo bodo še tekme med Mariborom in Muro, Domžalami in Rudarjem ter Krškim in Olimpijo.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 2. krog

Danes ob 18.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ 1:1 (1:1)

Majcen 2./11-m; Grgić 5.



Nedelja ob 18.15:

MARIBOR - MURA



Ob 20.15:

DOMŽALE - RUDAR



Ob 20.30 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju):

KRŠKO - OLIMPIJA

Že odigrano:

CELJE - GORICA 2:2 (2:0)

390; Požeg Vancaš 39./11-m, Lotrič 42.; Filipović 67., Smajlagić 87.

Lestvica: GORICA 2 1 1 0 4:2 4 MARIBOR 1 1 0 0 5:0 3 DOMŽALE 1 1 0 0 2:0 3 ALUMINIJ 1 1 0 0 2:1 3 MURA 1 0 1 0 1:1 1 TRIGLAV 1 0 1 0 1:1 1 CELJE 2 0 1 1 3:4 1 KRŠKO 1 0 0 1 0:2 0 OLIMPIJA 1 0 0 1 0:2 0 RUDAR 1 0 0 1 0:5 0

