Prva liga: Triglav - Celje 0:0

Ejup v sodnikovem podaljšku Ankaranu odnesel zmago

28. oktober 2017 ob 12:41,

zadnji poseg: 28. oktober 2017 ob 15:25

Dravograd - MMC RTV SLO

Nogometaši Ankaran Hrvatinov in Krškega (1:1) so odprli 14. krog državnega nogometnega prvenstva, ki bo postregel kar z dvema derbijema. Pravkar se merita Triglav - Celje.

Drugič v tej sezoni so Ankarančani remizirali s Krčani. Gostitelji so tekmo pričakali po dobri predstavi proti Mariboru v zadnjem krogu, Krško pa je zadnji dve srečanji izgubil. Prvo resnejšo priložnost so si priigrali domači nogometaši, ko je Gal Primc dobil žogo v kazenskem prostoru, a med padcem skušal streljati in žogo poslal mimo vrat. Ankaran je povedel v 23. minuti, ko je žoga na robu kazenskega prostora v roko zadela Klemna Šturma, z bele točke pa je mrežo zatresel Mihovil Klapan. Najlepšo priložnost za izenačenje so imeli Krčani v 41. minuti, ko se je za strel od daleč odločil Josip Balić, Primož Bužan pa je odlično posredoval in žogo odbil v kot.

V drugem delu so gostje dolgo časa neuspešno iskali pot do domačih vrat. Bolj se je tekma bližala koncu, intenzivnejši so bili napadi Krškega. Zgoščena obramba Ankarana je zdržala do sodnikovega dodatka, potem pa so si gostitelji privoščili napako. Po prostem strelu Tončija Mujana z leve strani sta žogo v kazenskem prostoru zgrešila tako Luka Badžim kot Tim Vodeb, do nje pa je na kakšnih 11 metrih prišel Leo Ejup in jo poslal v mrežo.

Zvečer bodo četrtouvrščene Domžale gostile drugi Maribor. Zdi se, da so Domžalčani prebrodili krizo, v katero so padli po lepih poletnih uspehih na evropski ravni.

V 180 minutah so rumeni dosegli kar devet zadetkov, po šestici v ankaranski mreži pa so se v taboru pokalnega prvaka po rezultatskem preobratu veselili tudi v Novi Gorici. Rumeni bodo skušali dobro predstavo prenesti tudi v obračun z državnim prvakom, ki je z zadnjih šestih gostovanj ob Kamniški Bistrici zgolj enkrat prinesel poln plen. Zdi se, da je Maribor, ki se je še tretjič uvrstil v Ligo prvakov, malo "zdelal" naporen ritem tekem od sredine julija naprej. V soboto bo še tekma med Triglavom in Celjem.

Nedelja pa prinaša derbi tretjega Rudarja in vodilne Olimpije, krog pa bosta zaključila Aluminij in Gorica.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 14. krog

ANKARAN HRVATINI - KRŠKO 1:1 (1:0)

Klapan 23./11-m; Ejup 93.

Ankaran: Bužan, Burkić, Badžim, Pahor, Mate , Klapan , Delgado , Humar, Primc ( 90./Matošević), Meledje ( 78./Vodeb), Nkama ( 74./Cerovec).

Krško: Zalokar, Dušak, Gorenc ( 46./Jovanović), Krajcer, Ejup , Šturm, Kovačič ( 70./Kerin), Balič, Jurina, Škrbić , Mujan.

Sodniki: Rade Obrenović (Ljubljana)

Ob 15.00:

TRIGLAV - CELJE 0:0 (-:-)



Ob 20.20:

DOMŽALE - MARIBOR



Nedelja ob 16.50:

RUDAR - OLIMPIJA



Ob 18.45:

ALUMINIJ - GORICA

Lestvica OLIMPIJA 13 10 3 0 28:6 33 MARIBOR 13 9 4 0 22:8 31 RUDAR 13 7 1 5 17:13 22 DOMŽALE 13 5 4 4 29:15 19 GORICA 13 6 1 6 15:17 19 KRŠKO 14 4 4 6 21:26 16 ALUMINIJ 13 3 4 6 16:21 13 CELJE 13 2 6 5 13:18 12 TRIGLAV 13 1 5 7 11:25 8 ANKARAN HRVATINI 14 1 4 9 12:35 7

A. V., T. J.