Prva liga: Triglav - Celje 0:0

Ob 18.00 Aluminij - Gorica

10. maj 2018 ob 15:58

Kidričevo,Kranj - MMC RTV SLO

32. krog Prve lige se končuje v Kranju, kjer nogometaši Triglava gostijo Celje, in v Kidričevem, kjer Aluminij pričakuje Gorico.

Medtem ko so bile tri tekme odigrane v sredo, po kateri je razmerje moči ob vrhu ostalo enako, saj so Olimpija, Maribor in Domžale vsi osvojili po točko, pa se nadaljuje boj za Evropo in obstanek. Celjani in Goričani se borijo za četrto mesto, Triglav pa lovi predzadnji Ankaran, da se izogne neposrednemu izpadu.

32. krog, četrtek ob 16.00:

TRIGLAV - CELJE 0:0 (0:0)



Ob 18.00:

ALUMINIJ - GORICA

Odigrano v sredo:

DOMŽALE - MARIBOR 1:1 (0:0)

2.500; Ibričić 51.; Mulalić 91./ag

ANKARAN HRVATINI - KRŠKO 0:0

50 gledalcev



RUDAR - OLIMPIJA 1:1 (0:1)

900; Vasiljević 88.; Miškić 26.

Lestvica OLIMPIJA 32 21 9 2 55:14 72 MARIBOR 32 21 8 3 66:24 71 DOMŽALE 32 19 6 7 69:28 63 RUDAR 32 13 5 14 44:45 44 CELJE 31 12 8 11 52:43 44 GORICA 31 12 5 14 35:42 41 KRŠKO 32 9 7 16 34:53 34 ALUMINIJ 31 6 9 16 34:56 27 ANKARAN HRVATINI 32 4 10 18 30:77 22 TRIGLAV 31 4 7 20 25:62 19

