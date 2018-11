Domžale z visoko zmago na tretje mesto

Ob 15.00 še Gorica - Aluminij

25. november 2018 ob 13:52,

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 14:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal so niz neporaženosti v Prvi ligi podaljšali na šest, v 17. krogu so v gosteh premagali Triglav s 4:1 in se na lestvici povzpeli na tretje mesto.

Na stadionu Stanka Mlakarja je bil glavni igralec prvega dela igre Dario Melnjak. Mreža se je prvič zatresla v 11. minuti, ko je Adam Gnezda Čerin nastreljal vratnico, žoga se je odbila do Melnjaka, ki je žogo spravil v mrežo.

V 26. minuti se je Melnjak znašel v vlogi podajalca, gol pa je dosegel Senijad Ibričić. V drugem polčasu se razmerje moči ni več spremenilo in Domžalčani so zlahka prišli do šeste zmage v sezoni.

Ob 15.00 se bo začel še obračun med Gorico in Aluminijem.

Prva liga, 17. krog:

TRIGLAV - DOMŽALE 1:4 (0:2)

Afoakwa 78.; Melnjak 11., Ibričić 26., Gnezda Čerin 72., Alić 89./ag



Ob 15.00:

GORICA - ALUMINIJ



Že odigrano:

OLIMPIJA - MURA 2:2 (1:0)

8.800; Vombergar 40., Savić 68.; Horvat 89., 93.



CELJE - RUDAR 2:0 (0:0)

250; Požeg Vancaš 56., Pungaršek 62.



MARIBOR - KRŠKO 3:0 (0:0)

2.500; Zahović 63., Tavares 65., Pihler 77.

Lestvice: MARIBOR 17 12 3 2 50:14 39 OLIMPIJA 17 9 6 2 36:21 33 DOMŽALE 17 6 6 5 32:25 24 MURA 17 6 5 6 26:24 23 CELJE 17 5 8 4 20:24 23 GORICA 16 5 7 4 21:24 22 ALUMINIJ 16 6 3 7 24:25 21 TRIGLAV 17 4 3 10 23:40 15 RUDAR 17 4 3 10 16:37 15 KRŠKO 17 2 6 9 12:26 12

S. J.