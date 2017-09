Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Gorice trenutno zasedajo 4. mesto na prvenstveni lestvici. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva liga TS: Ankaran Hrvatini - Gorica 0:0

Ob 18. uri Domžale gostijo Triglav

9. september 2017 ob 16:00

Dravograd,Domžale - MMC RTV SLO

V sklopu 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije sta danes na sporedu še dve tekmi. V Dravogradu od 16. ure dalje poteka primorski obračun med Ankaranom Hrvatini in Gorico, ob 18.00 bodo ob Kamniški Bistrici tekmo začele še Domžale proti Triglavu.

Ankarančani po sedmih odigranih krogih še vedno niso okusili slasti zmage v najelitnejšem slovenskem nogometnem tekmovanju. Na dozdajšnjih obračunih so dvakrat remizirali in petkrat izgubili. Nasproti jim stoji Gorica, ki je v sedmih odigranih krogih trikrat slavila, prav tolikokrat tudi izgubila in enkrat remizirala, na prvenstveni lestvici pa trenutno zaseda 4. mesto.

Ob 18. uri Domžale gostijo Triglav, ki trenutno na prvenstveni lestvici zaseda predzadnje mesto.

Prva liga Telekom Slovenije, 8. krog

Sobotni tekmi, danes ob 16.00:

ANKARAN HRVATINI - GORICA

Ob 18.00:

DOMŽALE - TRIGLAV

Nedelja ob 16.50:

KRŠKO - OLIMPIJA

Petkovi tekmi:

MARIBOR - CELJE 0:0

3.000 gledalcev

RUDAR - ALUMINIJ 0:0

550 gledalcev

Lestvica: MARIBOR 8 5 3 0 13:5 18 OLIMPIJA 7 5 2 0 16:2 17 KRŠKO 7 3 2 2 14:13 11 GORICA 7 3 1 3 7:7 10 RUDAR 8 3 1 4 7:10 10 DOMŽALE 7 2 3 2 13:10 9 ALUMINIJ 8 2 3 3 10:12 9 CELJE 8 2 3 3 10:13 9 TRIGLAV 7 0 4 3 5:10 4 ANKARAN HRVATINI 7 0 2 5 7:20 2

M. L.