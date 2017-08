Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Triglava lahko z zmago na lestvici prehitijo današnjega nasprotnika. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva liga TS: Celje - Triglav 0:0

Zvečer derbi med Mariborom in Domžalami

11. avgust 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 11. avgust 2017 ob 18:03

Celje,Maribor - MMC RTV SLO

Ob 18. uri se je začel 5. krog Prve lige Telekom Slovenije. Z uvodno tekmo sta ga odprla Celje in Triglav. Zvečer je na sporedu še derbi med Mariborom in Domžalami.

Celjani letošnjega prvenstva niso začeli najbolje, v uvodnih štirih krogih so zmagali le enkrat, enkrat so remizirali in dvakrat izgubili. Na prvenstveni lestvici so uvrščeni na sedmo mesto, tik nad Triglavom, ki letos še ne pozna zmage in je trikrat remiziral in enkrat okusil grenkobo poraza.

Zvečer je na sporedu še derbi v Ljudskem vrtu. Maribor bo skušal nadaljevati zmagoviti niz in prednost pred drugouvrščeno Olimpijo, ki v soboto gosti Rudar, na lestvici povečati na +5.

Prva liga Telekom Slovenije, 5. krog

Danes ob 18.00:

CELJE - TRIGLAV 0:0 (-:-)



Ob 20.20:

MARIBOR - DOMŽALE

Sobota ob 18.00:

GORICA - ALUMINIJ



Ob 20.20:

OLIMPIJA - RUDAR

Nedelja ob 18.00:

KRŠKO - ANKARAN HRVATINI

Lestvica: MARIBOR 4 4 0 0 10:3 12 OLIMPIJA 4 3 1 0 9:1 10 DOMŽALE 4 2 1 1 9:4 7 KRŠKO 4 2 1 1 6:6 7 RUDAR 4 2 0 2 5:4 6 ALUMINIJ 4 1 1 2 6:9 4 CELJE 4 1 1 2 4:9 4 TRIGLAV 4 0 3 1 3:4 3 GORICA 4 0 1 3 2:6 1 ANKARAN HRVATINI 4 0 1 3 3:11 1

