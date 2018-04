Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Domžale so v prvenstvu zadnji poraz doživele konec oktobra. Foto: Borut Živulović/BoBo Dodaj v

Nicholson prinesel Domžalam novo zmago

Ob 18. uri še tekma Krško - Gorica

18. april 2018 ob 11:16

zadnji poseg: 18. april 2018 ob 18:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal so najuspešnejša ekipa spomladanskega dela državnega prvenstva. Niz brez poraza, ki traja že od oktobra, so nadaljevale na preloženi tekmi proti Celju, zmagale so z 1:0.

Za vodilno Olimpijo zaostajajo sedem točk, za Mariborom dve.

Domžalčani so bili v nizu enajstih zmag, preden so v soboto v Stožicah remizirali z Olimpijo (1:1).

Ob 18.00 se je začela še tekma Krško - Gorica.

Preloženi tekmi:

DOMŽALE - CELJE 1:0 (0:0)

500; Nicholson 76.

Domžale: Mulalić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak, Husmani, Ibraimi ( 72./Franjić ), Hodžić ( 61./Žužek), Vetrih, Bizjak, Nicholson ( 79./Rom).

Celje: Jurhar, Andrejašič ( 81./Travner), Stojinović , Džinić, Vidmajer, Cvek, Pišek, Lupeta, Pečnik ( 60./Lotrič), Požeg Vancaš, Vizinger ( 87./Kerin).

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)

Danes ob 18.00:

KRŠKO - GORICA 0:0 (-:-)

Lestvica:

OLIMPIJA 27 19 6 2 49:12 63

MARIBOR 27 17 7 3 53:20 58 DOMŽALE 27 17 5 5 59:21 56 RUDAR 27 13 4 10 40:34 43 CELJE 27 11 6 10 47:36 39 GORICA 26 9 4 13 26:40 31 KRŠKO 25 7 5 13 30:46 26 ALUMINIJ 26 5 7 14 29:48 22 ANKARAN HRVATINI 27 3 8 16 24:64 17 TRIGLAV 27 3 6 18 20:56 15

