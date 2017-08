Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 25 glasov Ocenite to novico! Marcos Tavares je zadel za 1:4. To je bil njegov 125. gol v slovenskem prvenstvu. Do rekorda Štefana Škaperja mu manjka le še pet golov. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Maribor zlahka opravil z... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva liga TS: Domžale - Gorica 0:1

Maribor prek Ankarana v Dravogradu na vrh lestvice

6. avgust 2017 ob 16:50,

zadnji poseg: 6. avgust 2017 ob 20:49

Dravograd,Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so v 4. krogu Prve lige Telekom Slovenije brez večjih težav na gostovanju v Dravogradu premagali 'domači' Ankaran Hrvatini. Slavili so s 5:1.

Razlika v kvaliteti je bila očitna, vijoličasti so že v uvodnih minutah pokazali, da so na Koroško prišli po zmago, potem ko je prvi zadetek na tekmi dosegel Martin Kramarič.

Od tedaj so imeli aktualni državni prvaki vse niti igre v svojih nogah, zadeli so še štirikrat, poraz Ankarana je z zadetkom malce ublažil Rok Kidrič.

Trije goli, dva priznana

Vijoličasti so ekspresno povedli. Po hudi napaki domače obrambe se je po minuti in 12 sekundah po podaji Dina Hotiča vpisal Kramarič. Obrambi gostiteljev sta v uvodnih minutah srečanja pretila predvsem Luka Zahović in Jasmin Mešanović. V 18. minuti so gostje mrežo zatresli še drugič, žogo je v gol po podaji Mitje Vilerja poslal Hotič, a je sodniška trojka zadetek zaradi domnevnega prepovedanega položaja razveljavila. Vseeno so varovanci Darka Milaniča na odmor odšli z dvojno prednostjo - po dobre pol ure igre je po predložku iz kota z glavo zadel Aleks Pihler.

Tavares zadel po petih minutah

V nadaljevanju so Mariborčani še naprej igrali učinkovito, v 56. minuti je na 0:3 povišal Hotič, ki je lepo kombiniral s Kramaričem, nato pa z natančnim zavrtinčenim strelom v zgornji desni kot premagal nemočnega vratarja Mateja Paala. Primorci, ki morajo letošnje domače tekme igrati v Dravogradu, so vseeno uspeli doseči zadetek. Po dobri uri igre je enega izmed redkih poskusov v gol pretvoril Rok Kidrič. Ta je po predložku z leve z glavo premagal Jasmina Handanovića. Vseeno je prednost treh zadetkov kmalu zatem vzpostavil rezervist Marcos Tavares. Zimzeleni brazilski napadalec in kapetan Maribora je z natančnim strelom rutinirano ukanil Paala za 1:4 le pet minut zatem, ko je na zelenici zamenjal Mešanovića. Končni izid je z avtogolom v 90. minuti postavil Raoul Delgado.

Prva liga Telekom Slovenije, 4. krog:

Nedeljski tekmi:

ANKARAN HRVATINI - MARIBOR 1:5 (0:2)

1.800; Kidrič 64.; Kramarič 2., Pihler 36., Hotič 56., Tavares 81., Delgado 90./ag

Ankaran Hrvatini: Paal, Primc, Dautović (61./Mate), Pahor, Gliha, Klapan, Dodlek (74./Angov), Kidrič, Humar (70./Matoševič), Badžim, Delgado.

Maribor: Handanović, Palčič, Billong, Šuler, Viler, Hotić (83./Ahmedi), Pihler, Kabha, Kramarič (68./Bohar), Zahović, Mešanović (76./Tavares).

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)



Danes ob 20.00:

DOMŽALE - GORICA 0:1 (0:0)

Edafe 52.

Sobotni tekmi:

RUDAR - KRŠKO 0:1 (0:0)

900; Mujan 65.

TRIGLAV - OLIMPIJA 0:0

1.500 gledalcev

RK: Majcen 90./Triglav

Petkova tekma:

ALUMINIJ - CELJE 2:2 (1:1)

300; Vrbanec 44./11-m, Mensah 77.; Žinko 31., Požeg Vancaš 75.

RK: Martinović 36., Rodin 82./Aluminij

Lestvica: MARIBOR 4 4 0 0 10:3 12 OLIMPIJA 4 3 1 0 9:1 10 KRŠKO 4 2 1 1 6:6 7 DOMŽALE 3 2 0 1 8:3 6 RUDAR 4 2 0 2 5:4 6 ALUMINIJ 4 1 1 2 6:9 4 CELJE 4 1 1 2 4:9 4 TRIGLAV 4 0 3 1 3:4 3 ANKARAN HRVATINI 4 0 1 3 3:11 1 GORICA 3 0 0 3 1:5 0

M. L.