Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 16 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Krškega so se dobro zoperstavili Celjanom, a so vseeno klonili. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva liga TS: Domžale - Olimpija 1:0

Celjani slavili v Krškem

12. marec 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 12. marec 2017 ob 16:59

Krško/Domžale - MMC RTV SLO/STA

Ob 16.55 se je ob Kamniški Bistrici začela zadnja tekma 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Domžale gostijo Olimpijo.

Olimpija bo v Domžalah znižati zaostanek za Mariborom, ki po nepopolnem 24. krogu na vrhu lestvice znaša že 9 točk. Vijoličasti so v soboto na svojem terenu brez večjih težav odpravili Aluminij (4:1).

Celjani s tremi točkami iz Krškega

Celje je v gosteh premagalo Krško (2:3). Celjani so povedli v 26. minuti, ko je Lovro Cvek žogo med nogama Marka Zalokarja spravil v mrežo. Zanj je bil to prvi gol v celjskem dresu, za Celjanje pa prvi gol na gostovanjih v Krškem. Tudi po tem golu so bili gostje nevarnejši, že v 35. minuti se je mreža gostiteljev zatresla še drugič. Goran Cvijanović je na desni strani izvajal kot, v skoku je bil najvišji Luka Belić, Zalokar je žogo sicer odbil, vendar je šla čez gol črto, tako da se je 20-letni napadalec - tako kot pred njim Cvek - veselil svojega prvega gola v celjskem dresu. Po zaostanku dveh golov so Krčani drugi polčas začeli veliko bolj odločno, kar se jim je v 57. minuti obrestovalo, ko je Filip Dangubić uspešno izvedel enajstmetrovko, za katero je bil zaslužen hitronogi Mensah.

Toda že dve minuti pozneje so Krčani naredili novo napako v obrambi, ko so bili na v svojem kazenskem prostoru premalo odločni ob akciji Amara Rahmanovića, ki je s strelom po tleh premagal nemočnega Zalokarja. Končni izid je z novo uspešno izvedeno enajstmetrovko postavil Dangubić.

Prva liga TS, 24. krog, nedeljski tekmi:

KRŠKO - CELJE 2:3 (0:2)

Dangubić 57./11-m, 67./11-m; Cvek 26., Volaš 36., Rahmanović 59.

Krško: Zalokar, Gorenc, Pusaver, Vuklišević, Šturm, Kramarič, Dušak, Urbanc, Gatarič. Arafat, Dangubić.

Celje: Kotnik, Barišić, Džinić, Travner, Vidmajer, Pišek, Cvek, Belič, Rahmanović, Cvijanović, Volaš.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

Ob 16.55:

DOMŽALE - OLIMPIJA 1:0 (1:0)

Repas 10.

Domžale: Milić, Širok, Halilović, Balkovec, Blažič, Repas, Batrović, Husmani, Žinko, Majer, Ožbolt.

Olimpija: Vidmar, Klinar, Mitrović, Bajrić, Štiglec, Ilić, Cretu, Boateng, Kronaveter, Kirm, Eleke.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

Sobotne tekme:

RUDAR - GORICA 1:3 (0:2)

400; Glavina 81./11-m; Filipović 8., Kapić 45., Burgić 75./11-m

KOPER - KALCER RADOMLJE 4:1 (2:1)

500; Pranjić 7., Pekuson 30., 63., Pučko 76.; Balić 24.

MARIBOR - ALUMINIJ 4:1 (1:0)

4.500; Zahović 41./11-m, Novaković 64., Vršič 67., Tavares 86.; Bizjak 78.

Lestvica: MARIBOR 24 17 4 3 51:18 55 OLIMPIJA 23 14 4 5 36:20 46 DOMŽALE 23 12 4 7 46:24 40 GORICA 24 9 7 8 31:30 34 LUKA KOPER 24 9 7 8 26:28 34 CELJE 24 10 4 10 30:28 34 RUDAR 24 7 8 9 33:34 29 KRŠKO 24 4 11 9 24:37 23 ALUMINIJ 24 5 7 12 20:38 22 KALCER RADOMLJE 24 1 6 17 17:57 9

M. L.