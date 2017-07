Prva liga TS: Maribor - Aluminij 1:0

Za uvod v novo sezono remi v Dravogradu

15. julij 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 15. julij 2017 ob 21:33

Dravograd/Maribor - MMC RTV SLO/STA

Začela se je nova, 27. sezona elitnega nogometnega prvenstva v samostojni Sloveniji. Z neodločenim izidom (0:0) sta jo odprla Ankaran in Triglav.

Maribor je branjenje naslova državnega prvaka začel ob 20.20 v Ljudskem vrtu proti Aluminiju.

Kramarič zadel vratnico

Gostje iz Kidričevega so bili za odtenek boljši nasprotnik v prvem polčasu, večkrat so sprožili proti vratom, a vijoličasti so imeli lepše priložnosti. Najlepšo v 22. minuti, ko je po sijajnem predložku Valona Ahmedija iz neposredne bližine žogo z glavo v vratnico poslal Martin Kramarič. Po dobre pol ure igre je s prostega strela dlani gostujočega vratarja Luke Janžekoviča. Gostje so večkrat poskusili ugnati mariborskega vratarja Jasmina Handanovića, še posebej razigran je bil Francesco Tahiraj, vendar se domača mreža ni zatresla. Za to je z odličnimi posredovanji v obrambi zaslužen tudi branilec Jean-Claude Billong. Zadnja priložnost prvega polčasa je padla na nogo Vedrana Mesca, ki je na atraktiven način žogo poslal mimo desne vratarjeve vratnice.

Pihler iz bližine premagal Janžekoviča

Trener Maribora Darko Milanič je pred nadaljevanjem iz igre potegnil Blaža Vrhovca in Dina Hotića, na zelenico pa poslal Marwana Kabho in Luko Zahovića. Gostitelji so zaigrali precej bolje, hitro so začeli obleganje gostujočih vrat, mrežo je v 50. minuti vendarle zatresel Aleks Pihler. Ta je iz neposredne bližine rutinirano premagal Janžekoviča po podaji Jasmina Mešanovića. Po dobri uri igre so gostje zapravili prvo resnejšo priložnost v drugem polčasu. Po Tahirajevem predložku iz kota je povsem neovirano do strela z glavo prišel Ilija Martinović, ki pa je meril previsoko. Takoj zatem se je priložnost z roba kazenskega prostora ponudila še Mescu, a je ostalo pri minimalnem vodstvu aktualnih državnih prvakov.

V Dravogradu niso videli zadetkov

Ankaran je v Dravogradu gostil kranjski Triglav, tekma pa se je končala brez zadetkov (0:0). Prvič so nekoliko resneje zapretili gostitelji v 18. minuti, strel Gala Primca z desne strani pa je zletel mimo vrat kranjskega vratarja Elvisa Džafića. Le minuto pozneje so bili nevarni tudi Gorenjci, strel Luke Majcna je eden od domačih branilcev izbil v kot. Bolj živahna je bila druga polovica prvega polčasa, a poskusi Roka Kidriča ter Jana Pahorja na primorski ter Mateja Praprotnika na gorenjski strani niso bili dovolj natančni, tako da so se tekmeci na odmor podali brez golov. V začetku drugega polčasa so bili malce podjetnejši izbranci gostujočega trenerja Tončija Žlogarja, še najbolj nevarni pa so bili v 55. minuti, ko je Majcen lepo prodrl po levi strani, njegov strel z roba kazenskega prostora pa je zaustavil vratar Matej Paal.

Triglav v drugem polčasu podjetnejši

Kranjčani so imeli v nadaljevanju jalovo pobudo, v končnici so bili znova nekoliko aktivnejši, priigrali so si štiri obetavne priložnosti. Močan strel Alena Krcića z 22 metrov je zletel prek vrat, v še lepši priložnosti pa se je v 83. minuti znašel Majcen, ki se je po napaki domače obrambe znašel sam pred Paalom, a njegov lob strel ni bil natančen. Blizu zadetka sta bila tudi rezervist Igor Bukara in Gvardjančič. Strel prvega z glavo je zletel mimo ankaranskih vrat, poskus drugega pa je v sodnikovem podaljšku zaustavil Paal in ostalo je pri 0:0.

Prva liga Telekom Slovenije, 1. krog

ANKARAN HRVATINI - TRIGLAV KRANJ 0:0

Brez gledalcev

Ankaran Hrvatini: Paal, Cerovec (92./Mate), Pahor, L. Badžim, Dautović, Gliha, Delgado, Primc, Lukanc (57./Dodlek), Klapan (82./Vodeb), Kidrič.

Triglav Kranj: Džafić, Arh-Česen, Zec, Gvardjančič, Šmit (17./Kuhar), Udovič (71./Gajić), Krcić, Robnik, Poplatnik, Majcen, Đurković (63./Bukara).

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

Danes ob 20.20:

MARIBOR - ALUMINIJ 1:0 (0:0)

Pihler 50.

Nedelja ob 18.00:

KRŠKO - GORICA



RUDAR VELENJE - DOMŽALE



Ob 20.20:

OLIMPIJA - CELJE

M. L.