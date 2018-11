Prva liga TS: Maribor - Krško 2:0

Maribor Olimpiji lahko pobegne na +6

24. november 2018 ob 13:42,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 18:28

Celje,Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora, ki od 17.00 gostijo Krško, prednost na vrhu lestvice Prve lige pred Olimpijo lahko povišajo na šest točk. Celje je z 2:0 premagalo Rudar.

Vijoličasti imajo lepo priložnost, da si pred tekmeci iz Ljubljane, ki so v petek zvečer doma remizirali z Muro (2:2), potem ko so zapravili prednost dveh golov, priigrajo že občutnih šest točk naskoka.

"Trije tedni, ki so še ostali do konca, so izredno pomembni. Vemo, kako pestra bo pomlad, zato potrebujemo čim večjo zalogo točk in želimo nadaljevati v pozitivnem ritmu. Pred seboj imamo cilj, da bi serijo zmag povečali na tri, štiri, tudi na pet. To nam je dodaten motiv za to končnico, saj nam kljub zelo dobrim igram med prvenstvom ni uspelo zmagati več kot trikrat zapored. Ker smo v dobrem trenutku, gledam z optimizmom na zaključne tekme jesenskega dela," je pred zadnjo domačo tekmo v jesenskem delu povedal Darko Milanič.

Na drugi strani stoji Krško, ki se je medtem razšlo s trenerjem Alenom Šćulcem. Namesto njega ekipo vodi dozdajšnji pomočnik Radovan Karanović.

Strelca Požeg Vancaš in Pungaršek

Celjani so se z zmago vsaj začasno povzpeli na četrto mesto na lestvici, potem ko so v drugem polčasu dvakrat našli pot do mreže Rudarja. Prvi polčas ni postregel s posebej razburljivo predstavo. Domači so povedli v 56. minuti. Lovro Cvek je lepo podal žogo za hrbet obrambe, kamor je stekel Rudi Požeg Vancaš in v boju ena na ena premagal Marka Pridigarja. Za slovenskega reprezentanta je bil to deveti gol sezone.

Le šest minut pozneje so varovanci Dušana Kosića podvojili prednost, po podaji Daria Vizingerja z desne strani kazenskega prostora je iz bližine zadel Nino Pungaršek. Velenjčani so le poredkoma ogrozili domača vrata.

17. krog:

CELJE - RUDAR 2:0 (0:0)

Požeg Vancaš 56., Pungaršek 62.

Celje: Rozman, Džinić, Zaletel, Brecl, Vidmajer, Pišek, Pungaršek ( 90./Novak), Cvek, Lotrič ( 78./D. Štraus), Požeg Vancaš, Vizinger ( 83./Pečnik).

Rudar: Pridigar, Hrubik, Tučić ( 80./Vodeb), Bolha , Trifković, Radić, Kašnik , Črnčič ( 57./Škoflek), Pušaver, Arap ( 75./Šantek), Tomašević.

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)



Danes ob 17.00:

MARIBOR - KRŠKO 2:0 (0:0)

Zahović 63., Tavares 65.

Maribor: Pirić, Klinar, Ivković, Šuler, Viler, Cretu, Pihler, Santos, Tavares, Mešanović, Zahović.

Krško: Zalokar, Volarič, Brekalo, Ejup, Perić, Mandić, Kordić, Da Silva, Ristovski, Vukušić, Volaš.

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)



Nedelja ob 13.00:

TRIGLAV - DOMŽALE



Ob 15.00:

GORICA - ALUMINIJ

Odigrano v petek:

OLIMPIJA - MURA 2:2 (1:0)

8.800; Vombergar 40., Savić 68.; Horvat 89., 93.

Lestvica

MARIBOR 16 11 3 2 47:14 36 OLIMPIJA 17 9 6 2 36:21 33 MURA 17 6 5 6 26:24 23 CELJE 17 5 8 4 20:24 23 GORICA 16 5 7 4 21:24 22 DOMŽALE 16 5 6 5 28:24 21 ALUMINIJ 16 6 3 7 24:25 21 TRIGLAV 16 4 3 9 22:36 15 RUDAR 17 4 3 10 16:37 15 KRŠKO 16 2 6 8 12:23 12

