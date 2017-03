Prva liga TS: Maribor - Radomlje 1:0; Olimpija - Gorica 0:0

Maribor lahko pobegne že na dvomestno razliko

29. marec 2017 ob 13:40,

zadnji poseg: 29. marec 2017 ob 20:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora v 26. krogu slovenske lige gostijo zadnjeuvrščene Radomlje in vse razen gladke zmage bi bilo ogromno presenečenje. Vijoličasti bi ob spodrsljaju Olimpije ušli že na dvomestno razliko.

Ljubljančani, ki zaostajajo za devet točk, bodo v Stožicah igrali proti Gorici. Olimpija v spomladanskem delu še ni zmagala, tudi nocoj pa je ne čaka lahko delo, saj Gorica ni bila poražena na štirih gostujočih tekmah zapored.

Olimpija je na prvem medsebojnem srečanju slavila v sami končnici, ko je tekmo v 87. minuti iz enajstmetrovke odločil Etien Velikonja. Na drugi tekmi v Gorici je bil izid neodločen 1:1. Poškodovanim Kronavetru, Oduweju, Boatengu in Novaku se je pridružil vratar Nejc Vidmar, ki ga bo zamenjal Rok Vodišek.

Trener Marijan Pušnik pravi, da so strnili vrste in da jih zanima le zmaga. "Zelo dobri so v conski postavitvi in v hitrih protinapadih. Na to se moramo dobro pripraviti, drugače bomo imeli težave. Toda najprej moramo poskrbeti, da bomo mi pravi. Za nas so v igri samo tri točke, ki si jih zelo želimo," je povedal Pušnik, ki mu tokrat ne bo dihal za ovratnik zdaj že nekdanji športni direktor Ranko Stojić.

Milanič ima težave s sestavo ekipe

V Mariboru so si v reprezentančnem premoru napolnili baterije pred peklenskim ritmom, ki jim prinaša osem tekem v naslednjem mesecu. Tudi vijoličasti imajo težave s poškodbami in kartoni, vendar se to v dvoboju proti Radomljanom ne bi smelo poznati.

“Kabha je poškodovan, Šme še ni nastopil v tem delu sezone in ima še vedno težave z ahilovo tetivo. Pihler bo manjkal zaradi štirih rumenih kartonov, po bolezni Zahovića v prejšnjem tednu pa je zdaj zbolel tudi Bohar. To so dejavniki, ki bodo moštvo spremenili," je povedal trener Maribor Darko Milanič, ki zagotovo pogleduje že proti sredi, ko se bodo v Stožicah na prvi tekmi polfinala pokala pomerili z Olimpijo.

Podlogar prinesel zmago Celjanom

Celjani so tudi v Velenju nadaljevali niz spomladanske neporaženosti (1:2), na drugi strani so Velenjčani doživeli tretji zaporedni poraz. Ekipi v prvem polčasu nista navdušili gledalcev. Igra je večinoma potekala med obema kazenskima prostoroma, s številnimi napakami pri podajah in posledično redkimi priložnostmi. Precej bolj zanimivo je bilo v drugem polčasu. Takoj po začetku nadaljevanja je Amar Rahmanović z volejem zgrešil cilj, v naslednjih minutah pa so oboji (večkrat Celjani) sprožili še nekaj strelov. Domači navijači so se tako v 57. minuti razveselili vodilnega zadetka, po podaji Damjana Trifkovića iz desnega kota je žoga prišla do Jean-Clauda Billonga, ki jo je iz bližine poslal v mrežo. Toda vodstvo ni trajalo dolgo, po uri igre je izid s prvim zadetkom sezone poravnal Damir Hadžić, ki je z glavo zadel po podaji iz kota.

Odločitev o zmagovalcu je padla v 89. minuti, ko je po protinapadu in podaji Rudija Požega Vancaša zadel rezervist Matej Podlogar. To je bil za 26-letnega Ljubljančana četrti zadetek v sezoni.

Balkovec junak v Domžalah

Tako kot Celjani so tudi Domžalčani do zmage prišli v 89. minuti in Aluminij doma premagali z 2:1. Prvi polčas se je končal z izenačenim izidom 1:1, čeprav so imeli nekaj več lepih priložnosti gostitelji. Ti so povedli v 42. minuti, ko je po podaji Jureta Balkovca iz bližine svoj prvi zadetek po vrnitvi iz Dortmunda dosegel Alen Ožbolt. Gostje so izenačili tik pred koncem polčasa, z bele točke je bil natančen Lovro Bizjak, potem ko je prekršek nad njim storil Balkovec. Ta je bil na koncu tudi mož odločitve. Ko je že kazalo, da se bosta ekipi razšli brez zmagovalca, je Balkovec zadel s prostega strela.

PRVA LIGA, 26. krog



RUDAR - CELJE 1:2 (0:0)

600; Billong 57.; Hadžić 60., Podlogar 89.

Rudar Velenje: Radan, Jahić, Billong, Zec, Iharoš, Trifković (76./Pišek), Babić, Bolha (87./Bokalić), Črnčič (66./Vručina), Glavina, Mary.

Celje: Kotnik, Travner, Hadžić, Džinić, Brecl, Pungaršek (73./Klemenčič), Cvek, Cvijanović, Rahmanović (60./Podlogar), Požeg Vancaš, Volaš (60./Lupeta).

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)



DOMŽALE - ALUMINIJ 2:1 (1:1)

500; Ožbolt 42., Balkovec 89.; Bizjak 45./11-m

Domžale: Milić, Balkovec, Blažić, Dobrovoljc, Širok, Vetrih, Husmani, Matjašič (76./Franjić), Repas (90./Žinko), Volarič, Ožbolt (60./Firer).

Aluminij: Janžeković, Kocić, Damiš, Turkalj, Jakšić, Muminović, Mensah (90./Tahiraj), Bizjak, Škoflek, Kramer (77./Panadić), Vrbanec (69./Petrović).

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)



Ob 19.30:

MARIBOR - KALCER RADOMLJE 1:0 (1:0)

Vršič 7.

Maribor: Handanović, Viler, Defendi, Šuler, Palčič, Vrhovec, Ogrinec, Hotić, Vršič, Zahović, Novaković.

Radomlje: Ivačič, Jazbec, Ejup, Karamatić, Rokavec, Cerar, Balić, Barukčič, Gajič, Jugovar, Janković.

Sodnik: Vojko Goričan (Loče pri Poljčanah)

Ob 20.15:

OLIMPIJA - GORICA 0:0 (-:-)

Olimpija: Vodišek, Klinar, Mitrović, Ilić, Štiglec, Bajrić, Cretu, Kirm, Wobby, Eleke, Benko.

Gorica: Sorčan, Gregorič, Boben, Celcer, Škarabot, Osuji, Kapić, Grudina, Kolenc, Filipović, Burgič.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Torkova tekma:

KOPER - KRŠKO 0:2 (0:1)

500; Škrbić 39., 87.

Lestvica: MARIBOR 25 17 5 3 52:19 56 OLIMPIJA 25 14 5 6 37:22 47 DOMŽALE 25 13 4 8 48:27 43 CELJE 26 11 5 10 33:30 38 GORICA 25 10 7 8 34:31 37 LUKA KOPER 26 9 8 9 27:31 35 RUDAR 26 7 8 11 34:39 29 KRŠKO 26 6 11 9 28:37 29 ALUMINIJ 25 6 7 12 23:38 25 KALCER RADOMLJE 25 1 6 18 17:59 9

R. K., M. L.