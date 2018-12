Prva liga TS: Mura - Triglav 0:0 (2. polčas)

Maribor in Olimpija na zimski odmor z zmago

9. december 2018 ob 13:00,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 14:04

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Jesenski del nogometnega državnega prvenstva se končuje s tekmama Mura - Triglav in Aluminij - Celje, potem bodo slovenske zelenice do 23. februarja obmirovale.

Podjetneje so začeli Kranjčani, poskusila sta napadalca Tom Žurga in Luka Majcen, nato so odgovorili tudi Sobočani, pri čemer sta Rok Sirk in Tomi Horvat v 14. minuti zapravila izredni priložnost za vodstvo. Še večja se je v 36. minuti ponudila pri Triglavu Davidu Tijaniću, ki je po lepo izigrani moštveni akciji iz bližine vrat z glavo streljal naravnost v Murinega vratarja Matka Obradovića.

Vodilni Maribor je že v petek s 3:1 zmagal v Velenju, v soboto pa je z enakim izidom Olimpija slavila v Novi Gorici, kar pomeni, da vijoličasti na dolg zimski premor odhajajo z 9 točkami prednosti pred Ljubljančani.



Prvi, 20., krog spomladanskega dela državnega prvenstva v nogometu je predviden za soboto 23. februarja, kar pa bo seveda odvisno od (ne)zimskih razmer po Sloveniji.

19. krog, danes ob 13.00:

MURA - TRIGLAV 0:0 (0:0)

Mura: Obradović; Šturm, Bošković, Maruško, Peričić ( 46./Karničnik), Lorbek, Kozar, Horvat ( 58./Ćerimagić), Kouter, Šušnjara, Sirk.

Triglav Kranj: Arko; D. Kryeziu, Elsner, Žurga, Udovič, Mlakar, Rogelj, E. Kryeziu , Kumer , Tijanič, Majcen.

Ob 16.00:

ALUMINIJ - CELJE

Odigrano v petek:

RUDAR - MARIBOR 1:3 (1:1)

700; Črnčič 40.; Mlakar 35., Zahović 52., Ivković 59.

Odigrano v soboto:

GORICA - OLIMPIJA 1:3 (1:1)

1.000; Celcer 44./11-m; Vombergar 16./11-m, 75., Savić 57.

DOMŽALE - KRŠKO 2:1 (0:0)

300; Melnjak 72., Vetrih 80.; Volaš 85.

Lestvica:

MARIBOR 19 14 3 2 55:16 45 OLIMPIJA 19 10 6 3 41:28 36 DOMŽALE 19 7 6 6 35:28 27 ALUMINIJ 18 8 3 7 31:27 27 CELJE 18 6 8 4 21:24 26 MURA 18 6 5 7 26:25 23 GORICA 19 5 7 7 22:29 22 RUDAR 19 5 3 11 20:41 18 KRŠKO 19 3 6 10 14:28 15 TRIGLAV 18 4 3 11 24:43 15

M. R.