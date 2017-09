Prva liga TS: Olimpija - Domžale 1:0

Rudar zmagal v Kranju, v Kidričevem delitev točk

16. september 2017 ob 14:15,

zadnji poseg: 16. september 2017 ob 21:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V središču zanimanja 9. kroga Prve lige TS je obračun Olimpije in Domžal. Domači zaradi poškodbe igrajo brez prvega strelca Issaha Abassa, gosti pa brez vratarja Dejana Milića.

Sobotni spored sta odprla Triglav in Rudar, v Kranju so z 1:2 slavili gostje. Končana je tudi druga tekma med Aluminijem in Ankaranom Hrvatini, v Kidričevem je bilo 1:1.

Kranjčani so v prvenstvu še naprej brez zmage, nazadnje so štirikrat zapored izgubili, na devetih tekmah pa so zbrali štiri točke. Rudar ima po prvi gostujoči zmagi 13 točk.

Že v prvem polčasu so se na težkem in razmočenem igrišču z lužami bolje znašli Velenjčani, ki so imeli več priložnosti, prišli pa so tudi do vodstva. V 35. minuti je Leon Črnčič s 15 metrov v mrežo pospravil slabo odbito žogo vratarja Elvisa Džafića.

V 73. minuti je na 0:2 povišal Milan Tučić, ki se je po dolgi podaji znašel sam pred Džafićem in streljal, kranjski vratar je žogo odbil, a je Tučić spet prišel do nje in jo z glavo spravil v mrežo. V 80. minuti je zaostanek znižal Nejc Pušnik, po podaji Luke Majcna je malce z desne strani z manj kot desetih metrov žogo poslal pod prečko in zadel prvič v prvi ligi.

Kidričani boljši, a le do točke

Aluminij pred svojimi gledalci v tej sezoni še ni izgubil, a Kidričani tokrat bržčas ne bodo zadovoljni z razpletom, saj so bili večino tekme boljši tekmec. Povedli so v 18. minuti, ko je Matic Vrbanec s prostega strela z roba kazenskega prostora žogo poslal čez živi zid in v mrežo nemočnega Primoža Bužana. V prvem polčasu so imeli še nekaj priložnosti, medtem ko gosti, ki jim je napotke tokrat delil Alfred Jermaniš, saj Vlado Badžim zaradi kazni s prejšnje tekme ni smel biti na klopi, niso sprožili niti enega strela v okvir vrat.

Primorci so izenačili v 56. minuti, v trenutkih, ko se je v Kidričevem močno ulilo. V kazenskem prostoru je do žoge prišel Raoul Delgado in jo z 11 metrov poslal v levi zgornji kot tekmečevih vrat. Takoj zatem je bilo vroče na drugi strani, ko je bil Vedran Mesec pred vrati in streljal, žoga se je po Bužanovi obrambi skotalila čez golovo črto, toda sodniki so ocenili, da jo je Luka Badžim še pravočasno izbil. Do konca tekme se izid ni več spremenil.

V nedeljo bo še dvoboj v lanski sezoni najboljših ekip Gorice in Maribora.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 9. krog



TRIGLAV - RUDAR 1:2 (0:1)

300; Pušnik 80.; Črnčič 35., Tučić 73.

Triglav: Džafić, Arh Česen , Šmit , Zec, Križaj, Poplatnik, Tijanić ( 70./Kuhar), Robnik, Mlakar ( 55./Majcen), Udovič ( 54./Pušnik), Žurga.

Rudar: Pridigar, Ćoralić , Vuklišević, Bolha, Pušaver, Tučić ( 76./Novak), Bijol, Antonov, Črnčič , Trifković ( 86./Vizinger), Mary ( 46./Junuzović).

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)



ALUMINIJ - ANKARAN HRVATINI 1:1 (1:0)

150; Vrbanec 18.; Delgado 56.



Aluminij: Kovačič, Jurčević, Muminović, Jakšić, Vrbanec, Mesec, D. Mensah ( 76./I. Mensah), Krajnc ( 85./Petrovič), Tahiraj, Bartulović ( 61./Škoflek), Nunić.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha ( 69./Kidrič), Pahor, Badžim, Primc, Delgado , Klapan, Nkame, Burkić, Cerovec ( 84./Vodeb), Meledje ( 87./Karamatić).

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)



Danes ob 20.20:

OLIMPIJA - DOMŽALE 1:0 (0:0)

Ilić 61.

Olimpija: Vodišek, Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec, Tomić, Kapun, Čanađija, Savić, Alves, Vombergar.

Domžale: Mulalić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Balkovec, Husmani, Alvir, Vetrih, Matjašič, Ibričić, Bizjak.

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)



Nedelja ob 18.00:

GORICA - MARIBOR



CELJE - KRŠKO 0:0

300 gledalcev

Lestvica:

OLIMPIJA 8 6 2 0 20:4 20 MARIBOR 8 5 3 0 13:5 18 GORICA 8 4 1 3 9:7 13 RUDAR 9 4 1 4 9:11 13 DOMŽALE 8 3 3 2 19:11 12 KRŠKO 9 3 3 3 16:17 12 ALUMINIJ 9 2 4 3 11:13 10 CELJE 9 2 4 3 10:13 10 TRIGLAV 9 0 4 5 7:18 4 ANKARAN HRVATINI 9 0 3 6 8:23 3

M. R.