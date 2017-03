Olimpija tudi v četrtem spomladanskem poskusu brez zmage

Visoka zmaga Aluminija nad Rudarjem

19. marec 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 19. marec 2017 ob 19:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na uvodnem nedeljskem obračunu v Prvi ligi TS je Aluminij s 3:0 premagal Rudar, na tekmi med Olimpijo in Koprom pa je bilo 1:1. Ljubljančani so tako spomladi še naprej brez zmage.

Preostala tri srečanja so bila odigrana v soboto.

V Kidričevem Velenjčani niso upravičili statusa ene boljših gostujočih ekip v ligi. Čeprav je Aluminij igral brez v zadnjem času njihovega najbolj "vročega" nogometaša Lovra Bizjaka, je povedel že v 7. minuti. Po hitrem protinapadu je sredi kazenskega prostora povsem sam ostal Blaž Kramer in po deveti podaji Matica Vrbanca dosegel drugi zadetek v sezoni.

V 64. minuti je drugi rumeni karton dobil Mateo Mužek in Rudar je igral le še z desetimi nogometaši. Gostitelji so številčno prednost unovčili že tri minute pozneje, ko je na robu kazenskega prostora preigraval Francesco Tahiraj in s strelom po tleh povišal na 2:0. Končni izid je v 77. minuti po samostojnem prodoru po desni strani postavil Žiga Škoflek. Le malce pred tem je na drugi strani Dominik Glavina zadel prečko.

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog

ALUMINIJ - RUDAR 3:0 (1:0)

300; Kramer 7., Tahiraj 67., Škoflek 77.

RK: Mužek 64./Rudar

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Turkalj , Damiš , Kocić, Škoflek, Muminović, Mensah ( 89./Krajnc), Tahiraj ( 79./Rebernik), Vrbanec, Kramer ( 85./Panadić).

Rudar: Radan, Iharoš , Zec, Billong, Mužek , Babić , Pišek ( 69./Tolimir), Grbić ( 59./Trifković), Vručina ( 81./Bokalić), Glavina, Mary.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)



OLIMPIJA - KOPER 1:1 (1:0)

Benko 19.; Paljk 54.

Olimpija: Vidmar, Klinar, Mitrović, Bajrić, Štiglec, Cretu ( 74./Avramovski ), Ilić, Boateng ( 50./Wobay), Tijanić ( 62./Alves), Eleke, Benko.

Koper: Antolović, Andrejašič ( 25./Križman), Gregov, Datković, Paljk, Hodžić, Kokorović ( 75./Lukanović), Pučko, Ibričić, Pranjić ( 71./Krivičić), Pekuson.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)



Odigrano v soboto:

GORICA - DOMŽALE 3:1 (0:1)

500; Filipović 58., Burgić 64./11-m, Kolenc 71.; Halilović 42.

RK: Halilović 63.

KALCER RADOMLJE - KRŠKO 0:2 (0:0)

400; Mujan 49., Gatarić 93.

CELJE - MARIBOR 1:1 (1:1)

3.500; Volaš 45.; Novaković 6.

RK: Barišić 54./Celje

Lestvica: MARIBOR 25 17 5 3 52:19 56 OLIMPIJA 25 14 5 6 37:22 47 DOMŽALE 25 13 4 8 48:27 43 GORICA 25 10 7 8 34:31 37 CELJE 25 10 5 10 31:29 35 LUKA KOPER 25 9 8 8 27:29 35 RUDAR 25 7 8 10 33:37 29 KRŠKO 25 5 11 9 26:37 26 ALUMINIJ 25 6 7 12 23:38 25 KALCER RADOMLJE 25 1 6 18 17:59 9

