Prva liga TS: Rudar - Mura 3:1

Velenjčani lovijo prvo zmago

13. avgust 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 13. avgust 2018 ob 19:12

Velenje - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi 4. kroga Prve lige TS se v Velenju merita Rudar in Mura. Gostitelji lovijo prvo zmago za pobeg z dna lestvice.

Velenjčani so prejšnji ponedeljek s Krškim osvojili prvo točko. Zasedba Marijana Pušnika je imela v primerjavi s prejšnjimi ligaškimi preizkušnjami več časa za pripravo. Evropske obveznosti so se zaključile v Bukarešti, velenjski nogometaši pa so lahko svoje misli usmerili le še v državno prvenstvo.

Muraši so v Šaleško dolino prišli na krilih odmevne zmage, ko so v Fazaneriji napolnili mrežo Domžal (5:1). Črno-beli so dobro formo potrdili tudi med tednom, ko so dobili finalno tekmo pokala MNZ Murska Sobota. V obračunu z ekipo Grada, ki nastopa v 3. SNL vzhod, so zaigrali predvsem nogometaši, ki v prvenstvu ne dobijo veliko priložnosti, motivirana enajsterica pa je dosegla štiri zadetke.

4. krog, danes ob 18.00:

RUDAR - MURA 3:1 (2:1)

Pišek 6., Tučić 12., Radić 54.; Sirk 32.

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)

Odigrano v soboto in nedeljo:

TRIGLAV - OLIMPIJA 0:4 (0:1)

1.250; Savić 28., Štiglec 55., Suljić 69., Boateng 87.

RK: Udovič 91./Triglav



MARIBOR - GORICA 5:0 (3:0)

3.000; Mlakar 10., Zahović 15., Ivković 22., Vršič 78., Tavares 90.



DOMŽALE - ALUMINIJ 3:1 (2:0)

500; Ibraimi 35., Nicholson 40., Haljeta 89.; Mensah 71.



KRŠKO - CELJE 1:1 (1:0)

700; Mandić 4.; Lupeta 72.

Lestvica: MARIBOR 4 3 1 0 15:2 10 DOMŽALE 4 3 0 1 9:7 9 ALUMINIJ 4 2 0 2 8:10 6 MURA 3 1 2 0 6:2 5 OLIMPIJA 4 1 2 1 6:4 5 GORICA 4 1 2 1 5:8 5 CELJE 4 0 3 1 6:7 3 KRŠKO 4 0 3 1 2:4 3 TRIGLAV 4 0 2 2 3:9 2 RUDAR 3 0 1 2 2:9 1

A. G.