Prva liga TS: Rudar Velenje - Olimpija 0:1

Maribor ob Kamniški Bistrici iztržil remi

9. maj 2018 ob 10:37,

zadnji poseg: 9. maj 2018 ob 20:11

Domžale - MMC RTV SLO

V derbiju 32. kroga Prve lige Telekom Slovenije sta se Domžale in Maribor razšla brez zmagovalca, bilo je 1:1. Ob 20. uri Olimpija gostuje v Velenju.

Mariborčani so bili boljši nasprotnik, že v prvem polčasu so nanizali kopico priložnosti, ki so ostale neizkoriščene. V 23. minuti je Gaber Dobrovoljc na golovi črti preprečil veselje Marcosu Tavaresu, po dobre pol ure igre je domači vratar Ajdin Mulalić žogo na golovi črti odbil še po zvitem poskusu Amirja Derviševića.

Domžalčani so se v zaključku polčasa otresli vijoličastega pritiska in na odmor odšli z začetnim izidom 0:0.

Ibričić zadel po podaji Ibraimija

Gledalci v drugem polčasu nato niso dolgo čakali na spremembo izida, v 51. minuti je mrežo zatresel Senijad Ibričić. Agim Ibraimi je iz prekinitve hitro podal 32-letnemu bosanskemu vezistu, ki je z natančnim strelom z roba 16-metrskega prostora zadel za 1:0. Sledil je popoln napad Štajercev, ki so v naslednjih minutah dvakrat zadeli okvir gola, s sijajnimi obrambami se je vsakič znova izkazal Mulalić, ob posredovanju v 84. minuti, ko je spretno ujel žogo po Šulerjevem strelu z glavo, se je tudi poškodoval, a je lahko nadaljeval srečanje.

Mulalićev avtogol v 91. minuti

Mariborčani so v končnici tekme še zadnjič močneje pritisnili na vrata gostiteljev, pritisk pa se jim je izplačal v prvi minuti sodnikovega dodatka, ko je po predložku iz kota prav Mulalić, ki je do tedaj branil brez napak, slabše posredoval in z avtogolom poskrbel za izenačenje. Žogo, ki je za pol metra prečkala golovo črto, je iz kota pred vrata poslal Dervišević. Do konca tekme - glavni sodnik Matej Jug jo je podaljšal za šest minut - se izid ni več spremenil.

V Novi Gorici mreži obmirovali

Tudi nogometaši Ankarana in Krškega so se v Novi Gorici razšli brez zmagovalca (0:0). Ekipi v prvem polčasu nista sprožili praktično niti enega nevarnega strela, malce bolj vroče je bilo le v 18. minuti ko je pred vrati Ankarana zmedo razčistil Raoul Delgado. Oba trenerja pa sta že v prvem polčasu morala zamenjati poškodovana Jana Pahorja oziroma Tončija Mujana. Tudi v uvodu drugega polčasa ni bilo nič kaj bolj živahno, ekipi še naprej nista ogrozili enega ali drugega vratarja, le v 68. in 69. minuti sta bila nenatančna Čazim Suljić na ankaranski in Josip Balić na krški strani. V 84. minuti je pri domačih z glavo poskusil Vedran Gerc, toda njegov strel prav tako ni bil posebej nevaren za Marka Zalokarja.

Prva liga Telekom Slovenije, 32. krog:

DOMŽALE - MARIBOR 1:1 (0:0)

2.500; Ibričić 51.; Mulalić 91./ag

Domžale: Mulalić, Širok, Klemenčič, Dobrovoljc, Melnjak, Husmani, Vetrih (93./Žužek), Hodžić, Ibričić (75./Alvir), Ibraimi (79./Nicholson), Bizjak.

Maribor: Handanović, Milec, Ivković, Šuler, Viler, Dervišević, Pihler (65./Vršič), Kramarič (56./Mlakar), Hotić (79./Mešanović), Zahović, Tavares.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

ANKARAN HRVATINI - KRŠKO 0:0

100 gledalcev

Danes ob 20.00:

RUDAR - OLIMPIJA 0:1 (0:1)

Miškić 26.

Rudar Velenje: Pridigar, Pišek, Pušaver, Vasiljević, Tomašević, Antonov, Trifković, Črnčič, Radić, Bolha, Šimunac.

Olimpija: Ivačič, Apau, Zarifović, Uremović, Štiglec, Muškić, Čanađija, Savić, Alves, Davidson, Issah.

Četrtek ob 16.00:

TRIGLAV - CELJE



Ob 18.00:

ALUMINIJ - GORICA

Lestvica: MARIBOR 32 21 8 3 66:24 71 OLIMPIJA 31 21 8 2 54:13 71 DOMŽALE 32 19 6 7 69:28 63 CELJE 31 12 8 11 52:43 44 RUDAR 31 13 4 14 43:44 43 GORICA 31 12 5 14 35:42 41 KRŠKO 32 9 7 16 34:53 34 ALUMINIJ 31 6 9 16 34:56 27 ANKARAN HRVATINI 32 4 10 18 30:77 22 TRIGLAV 31 4 7 20 25:62 19

R. K., M. L.