Prva liga: V Ljudskem vrtu Maribor pričakuje Rudar

Olimpija, Maribor in Rudar še niso oddali točk

29. julij 2017 ob 17:06

Maribor - MMC RTV SLO

V najbolj zanimivem dvoboju 3. kroga Prve lige se bosta ob 20.20 v Ljudskem vrtu pomerila Maribor in Rudar, ki sta dobila uvodna obračuna.

Vijoličasti so uspešno začeli sezono, potem ko so tik pred tem, da si zagotovijo evropsko jesen, ko so izločili Zrinjski, na prvem dvoboju so odpravili tudi Hafnarfjördur, slavili pa so tudi na prvih dveh tekmah državnega prvenstva. Branilci naslova so bili boljši od Aluminija in Triglava. "Vemo, kakšen je naš cilj ob koncu sezone. Moramo nabirati točke. Že zdaj ni najbolj prijetno, ko vidiš, da zaradi gol razlike nisi na prvem mestu. Točkovno smo izenačeni, a je vseeno lepše, če si na vrhu," je povedal nogometaš Maribora Damjan Bohar.

Velenjčani so šest točk zbrali z zmagama nad Domžalami in Ankaranom. Zdaj se vrsta Marijana Pušnika odpravlja na prvo gostovanje. Na 75 medsebojnih dvobojih so bili Mariborčani boljši kar 50-krat. Rudar je slavil le 12-krat, ob tem je Ljudski vrt petkrat zapustil z zmago.

Že v petek sta se z remijem (1:1) razšla Krško in Triglav. Ostale tri tekme bodo v nedeljo. Olimpija, ki ima tako kot Rudar in Maribor šest točk, a najboljšo razliko v zadetkih, bo gostila Aluminij, Ankaran v Dravogradu pričakuje Domžale, tretji krog pa se bo končal z dvobojem Celja in Gorice.

Prva liga, 3. krog, sobota ob 20.20:

MARIBOR - RUDAR



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - ALUMINIJ



Ob 18.00:

ANKARAN HRVATINI - DOMŽALE (v Dravogradu)



Ob 20.00:

CELJE - GORICA

Odigrano v petek:

KRŠKO - TRIGLAV 1:1 (0:1)

1.200; Škrbić 56.; Poplatnik 14./11-m

Lestvica OLIMPIJA 2 2 0 0 5:1 6 RUDAR 2 2 0 0 5:2 6 MARIBOR 2 2 0 0 4:2 6 KRŠKO 3 1 1 1 5:6 4 DOMŽALE 2 1 0 1 5:2 3 ALUMINIJ 2 1 0 1 4:3 3 TRIGLAV 3 0 2 1 3:4 2 ANKARAN HRVATINI 2 0 1 1 1:3 1 GORICA 2 0 0 2 1:4 0 CELJE 2 0 0 2 1:7 0

T. J.