Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Chicaga so šele na tretji tekmi uspeli premagati Pekko Rinneja, a so tudi tokrat ostali praznih rok. Foto: Reuters Toronto in Washington sta igrala že tretji podaljšek v seriji, drugič pa so bili uspešnejši Javorjevi listi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva nosilca Lige NHL v velikih težavah

Chicago zaostaja z 0:3, Washington z 1:2

18. april 2017 ob 09:04

New York - MMC RTV SLO

Vse štiri ponedeljkove tekme v Ligi NHL so bile odločene v podaljšku, v škripcih pa sta se znašla prva nosilca tako v Vzhodni kot Zahodni konferenci.

Hokejisti Nashvilla so se vrnili po zaostanku 0:2 in v 17. minuti podaljška z bekhend zadetkom Kevina Fiale premagal Chicago ter v seriji povedli s 3:0. Predatorje je z dvema zadetkoma v zadnji tretjini v igro vrnil Filip Forsberg. Pekka Rinne, ki je prejel prvi zadetek po 141 minutah in 5 sekundah, je zbral 34 obramb. Za Chicago sta prva zadetka v seriji v drugi tretjini prispevala Dennis Rasmusen in Patrick Kane. Razmerje v strelih je bilo 49:36 v korist Nashvilla.

V težavah se je po drugem zaporednem porazu v podaljšku znašel tudi prvi nosilec Vzhoda Washington, ki je s 4:3 klonil na prvi tekmi v Torontu. Javorjevi listi vodijo v zmagah z 2:1. Obračun je v 97. sekundi podaljška odločil Tyler Bozak. Washington je dvakrat vodil z dvema zadetkoma prednosti, vendar sta ob koncu druge tretjine za izenačenje poskrbela Nazem Kadri in William Nylander.

Ottawi je zmago v Bostonu (4:3) in vodstvo v seriji (2:1) v 66. minuti zagotovil Bobby Ryan. Na pragu napredovanja je Anaheim, ki je dobil tudi tretjo tekmo v Calgaryju (5:4) in v zmagah vodi s 3:0. Tekmo je v drugi minuti podaljška odločil Corey Perry. Racmani, ki so zaostajali za tri gole, so v rednem delu srečanja neporaženi že 17 tekem.

Vzhod:

BOSTON - OTTAWA (1:2)

* 3:4 (0:2, 3:1, 0:0)

Acciari 27., Backes 27., Pastrnak 34.; Hoffman 8., 24., Brassard 8., Ryan 66.

Obrambe: Rask 28; Anderson 17.



TORONTO - WASHINGTON (2:1)

* 4:3 (1:2, 2:1, 0:0)

Matthews 15., Kadri 36., Nylander 40., Bozak 62.; Backström 3., Ovečkin 5., Kuznecov 26.

Obrambe: Andersen 23; Holtby 24.

Zahod:

NASHVILLE - CHICAGO (3:0)

* 3:2 (0:0, 0:2, 2:0)

Forsberg 45., 55., Fiala 77.; Rasmussen 22., Kane 32.

Obrambe: Rinne 34; Crawford 46.



CALGARY - ANAHEIM (0:3)

* 4:5 (2:1, 2:1, 0:2)

Monahan 3., Versteeg 10., Stone 25., Bennett 29.; Ritchie 16., Theodore 40., 56., Thompson 52., Perry 62.

Obrambe: Eliott 22; Bernier 16, Gibson 12.

Torek:

COLUMBUS - PITTSBURGH (0:3)

NY RANGERS - MONTREAL (1:2)

SAN JOSE - EDMONTON (1:2)

R. K.