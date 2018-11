Juliane Seyfarth je pri 28 letih dočakala prvo zmago kariere v elitni konkurenci. Foto: EPA Maren Lundby se je morala zadovoljiti z 2. mestom, Sara Takanaši pa se je z osmega mesta prebila na tretjega. Foto: EPA VIDEO Ema Klinec najboljša Slov... Dodaj v

Prva zmaga Juliane Seyfarth, Ema Klinec deveta

Po prvi seriji Urša Bogataj peta

30. november 2018 ob 17:29,

zadnji poseg: 30. november 2018 ob 19:11

Lillehammer - MMC RTV SLO

Na uvodni ženski tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih so imele največ uspeha Nemke, Juliane Seyfarth pa se je v Lillehammerju veselila prve zmage kariere.

Od Slovenk je bila najboljša Ema Klinec, deveta. Njen drugi skok je bil veliko boljši (90,5 metra) od prvega (85,5 m) in je v finalu pridobila šest mest. Po prvi seriji je odlično kazalo Urši Bogataj, ki je bila s skokom 88,5 metra peta, vendar je bila v drugo tri metre krajša in je zdrsnila na 12. mesto. Trinajsta je bila Nika Križnar, točke pa sta osvojili še Maja Vtič za 20. in Špela Rogelj za 30. mesto.

"Prva tekma je bila zahtevna, moji skoki danes niso bili pravi. Malo je bilo zakrčenosti, tako da noga ni ravno "špilala". Drugi skok je bil tehnično lep in na temu bom jutri gradila naprej.," je povedala Ema Klinec.

Glavni trener Zoran Zupančič je poudaril, da so bile punce na treningih boljše: "A danes je bilo potrebno narediti dober skok in imeti še dobre pogoje, da se je izšlo za boljši rezultat. Mi ciljamo višje. "Pričakovali smo več od trenutno najmočnejše Eme Klinec. Vse punce so bile danes zakrčene, težko so zbirale občutke, če vsak skok dobiš drugačen sunek vetra z druge strani. To je težko."

Juliane Seyfarth je temelje za zmago postavila že s prvim skokom, dolgim 98,5 metra, saj je imela "ob polčasu" skoraj 14 točk prednosti pred lansko kraljico sezone Maren Lundby (97,0 m). Norvežanka je bila tudi na koncu druga, zaostanek je lahko le malenkost ublažila.

Na tretje mesto se je z odličnim finalnim skokom z osmega prebila Sara Takanaši, nemška reprezentanca pa je imela svoje predstavnice na mestih 4 (Althaus), 5 (Vogt) in 6 (Straub).

Veter je tako kot v četrtkovih kvalifikacijah, ki so se končale šele ob 22.50, precej nagajal. V soboto sledi še ena tekma na srednji skakalnici, v nedeljo pa na veliki.

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. SEYFARTH NEM 98,5/97,0 258,8 2. M. LUNDBY NOR 97,0/99,5 246,2 3. S. TAKANAŠI JAP 88,5/94,0 240,2 4. K. ALTHAUS NEM 88,0/91,0 234,2 5. C. VOGT NEM 88,0/91,5 233,4 6. R. STRAUB NEM 84,5/89,5 227,8 7. E. PINKELNIG AVT 89,5/84,5 225,5 8. L. JAKOVLEVA RUS 88,5/92,0 221,3 9. E. KLINEC SLO 85,5/90,5 220,1 10. A. O. STROEM NOR 87,5/89,5 215,8 11. D. IRASCHKO AVT 91,0/84,5 225,5 12. U. BOGATAJ SLO 88,5/85,5 215,8 13. N. KRIŽNAR SLO 83,5/89,5 212,7 ... 20. M. VTIČ SLO 81,0/81,5 194,7 30. Š. ROGELJ SLO 75,5/72,0 151,9 Po prvi seriji: daljave točke 1. J. SEYFARTH NEM 98,5 132,0 2. M. LUNDBY NOR 97,0 118,1 3. D. IRASCHKO AVT 91,0 116,3 4. E. PINKELNIG AVT 89,5 114,5 5. U. BOGATAJ SLO 88,5 113,9 6. K. ALTHAUS NEM 88,0 112,9 7. C. VOGT NEM 88,0 111,8 8. S. TAKANAŠI JAP 88,5 111,6 ... 15. E. KLINEC SLO 85,5 103,5 21. M. VTIČ SLO 81,0 97,5 23. N. KRIŽNAR SLO 83,5 96,7 30. Š. ROGELJ SLO 75,5 82,9

T. O.