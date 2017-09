Prva zmaga Velenjčanov v Ligi Seha

V nedeljo prihaja Ademar Leon

12. september 2017 ob 21:14

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Gorenja iz Velenja so v tretjem krogu Lige Seha dočakali prvo zmago v novi sezoni, potem ko so v Rdeči dvorani nadigrali Dinamo iz Pančeva s 34:24.

"Ose" so temelje za zmago postavile že v prvi polovici tekme. Z zavzeto igro so v 13. minuti povedle s 7:3, nato pa postopoma večale svojo prednost in največ vodile za sedem golov.

Velenjčani v drugem polčasu niso popustili niti za ped, kakovostna razlika med njimi in rokometaši iz predmestja Beograda je bila preveč očitna, na koncu so zasluženo in prepričljivo slavili z veliko prednostjo. V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Niko Medved, ki je vseh svojih sedem golov dosegel v prvem polčasu, po pet golov sta dosegla Ibrahim Haseljić in Gregor Potočnik.

Velenjčani so tako uspešno opravili generalko pred uvodnim obračunom Lige prvakov, ko v nedeljo v Rdečo dvorano prihaja Ademar Leon.

LIGA SEHA, 3. krog

GORENJE VELENJE - DINAMO PANČEVO 34:24 (18:11)

Gorenje Velenje: Ferlin, Zaponšek, Cehte 3, Medved 7 (2), Huseljić 5, Ovniček, Grebenc 2, Toskić 2, Drobež, Potočnik 5, Golčar 2, Markotić 1, Verdinek 4, Kleč, Tajnik 1, Pejović 2.

Dinamo Pančevo: Petrović, Jandrić, N. Radovanović, Zujović 7 (3), Pilipović 1, Bunjevcević 1, Stojanović 3, Jelić 4, Mirković 1, Jovanović, Distol 1, Terzić, Barudžić 1, Slavuljica, Banduka 3, Šaponjić 2.

Sedemmetrovke: 2/2; 3/4

Izključitve: 8 min; 6 min

VOJVODINA - ZAGREB 21:29

Lestvica: VARDAR 3 3 0 0 9 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 3 2 0 1 6 TATRAN PREŠOV 3 2 0 1 6 METALURG 3 2 0 1 6 ------------------------------------ ZAGREB 3 2 0 1 6 MEŠKOV BREST 3 1 0 2 3 DINAMO PANČEVO 3 1 0 2 3 NEXE 3 1 0 2 3 GORENJE VELENJE 3 1 0 2 3 VOJVODINA 3 0 0 3 0

A. V.