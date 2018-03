Prvaka Osmondova in Chen, Grmova 22.

Do naslova svetovne prvakinje je presenetljivo prišla Kanadčanka Kaetlyn Osmond. Foto: Reuters

Grmova dala svoj maksimum

23. marec 2018 ob 23:41,

zadnji poseg: 24. marec 2018 ob 17:38

Milano - MMC RTV SLO, STA

Osmondova, bronasta z olimpijskih iger se je v Milanu do svojega prvega zlata na svetovnih prvenstvih prebila s četrtega mesta po kratkem programu. Kanadčanka je zmagala z lepo prednostjo, srebro in bron sta odšla na Japonsko, druga je bila Wakaba Higuchi , tretja pa Satoko Miyahara .

Vodilna po kratkem programu in prvakinja leta 2012 31-letna Italijanka Carolina Kostner je po prostem programu nazadovala na četrto mesto, olimpijska prvakinja Alina Zagitova pa je bila peta, potem ko se je v prostem programu kar trikrat znašla na tleh.

Grmova: Drsalke niso nesle, tako kot bi morale

Slovenska predstavnica, ki se je prvič v karieri prebila v finale tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu, je prehitela le eno finalistko in na koncu zasedla 22. mesto, imela je 21. izid prostega programa.

S tem je bila povsem zadovoljna, saj je imela še pred kratkim poškodovan gleženj, tako da v Milano ni prišla stoodstotno pripravljena. Zato meni, da je bil to njen maksimum. "Moram reči, da s programom nisem najbolj zadovoljna, ampak konec koncev sem pokazala, kar sem danes lahko. Res sem se potrudila do svojih zadnjih moči. Drsalke niso nesle, tako kot bi morale, kot so v sredo. Tista pika na i mogoče manjka, da bi še bila na olimpijskih igrah, ampak mislim, da moram biti vseeno zadovoljna s tem, kar sem pokazala letos."

V moški konkurenci je zmagal 18-letni Američan Nathan Chen pred Japoncem Šomom Unojem, ki je do srebra prišel kljub trem padcem v finalu. Bronast je bil Rus Mihajil Koljada.