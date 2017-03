Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Devin Oliver je bil neustavljiv. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvaki iz Domžal nemočni v Stožicah - odlična predstava Oliverja

Krka gostuje v Laškem

29. marec 2017 ob 20:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpija so v 3. krogu Lige za prvaka gladko odpravili Helios (96:73). Devin Oliver je postavil rekord sezone Lige Nova KBM v statističnem indeksu.

Po nesrečnem porazu v prejšnjem krogu v Rogaški Slatini, s katerim so prekinili niz enajstih zmag v Ligi Nova KBM, so Ljubljančani nadigrali aktualne državne prvake iz Domžal, ki v drugem delu ostajajo brez zmage.

Domžalčani so držali priključek do 13. minuti (30:27). Mirko Mulalić in Oliver sta s trojkama povišala na 45:29 in Olimpija je imela ob odmoru že 19 točk naskoka (55:36). Ljubljančani so v prvem polčasu zadeli kar deset trojk. Po 30 minutah je prednost narastla na 21 točk (72:51).

24-letni Američan, ki je bil MVP 1. kroga Lige za prvaka, je tokrat zbral statistični indeks 39, kar je točko več od prejšnjega najvišjega dosežka Jakoba Čebaška iz devetega kroga. Oliver je dosegel 24 točk (8/9 za dve, 2/4 za tri), 11 skokov ter imel po pet podaj in ukradenih žog.

Union Olimpija je tekmo končala s 50-odstotnim metom izza črte (16/32), zbrala je 29 podaj, od dvanajstih igralcev, ki so dobili priložnost, pa jih je pet imelo dvomestne številke. Brandon Jefferson je zbral 12 podaj in 11 točk. Pri Helios Sunsih je bilo na parketu le šest igralcev, prvi strelec je bil Tomaž Bolčina (20 točk in 9 skokov), sledila sta mu Urban Gorjanc (18 točk) in Simo Atanacković (14 točk in 10 skokov).

Okorn: Imeli smo odličen strelski večer

"Šlo je za povsem drugačno tekmo kot v soboto, ko smo igrali pred nabito polno dvorano in agresivnemu tekmecu. Danes je imel Helios v rotaciji zgolj šest igralcev, saj ostali hranijo moči za zaključni turnir osmerice fantov do 19 let, ki se začne jutri. Domžalčani so večino prvega in del drugega polčasa igrali v conski postavitvi, kar se ne dogaja vsak dan. Zadovoljen sem z reakcijo po porazu z Rogaško. Veliko smo tekli, v obrambi smo sicer naredili nekaj napak, imeli pa smo odličen strelski večer. Čestitam igralcem za zmago, do tekme z Zlatorogom nas loči teden dni. Takrat bo potrebno pokazati še več," je bil zadovoljen trener zmajev Gašper Okorn.

Liga za prvaka, 3. krog:

UNION OLIMPIJA - HELIOS SUNS

96:73 (26:19, 29:17, 17:15, 24:22)

200; Oliver 24 (8/9 za dve, 2/4 za tri), 11 skokov in 5 podaj, Mulalić 13, Jefferson, Hrovat in Bubnić po 11, Pelko 8, Milošević in Jurček po 6, Janković 4, Barbarič 2; Bolčina 20, Gorjanc 18, Atanacković 14, Močnik 10, Vončina 7, Segarić 4.



Ob 19.00:

HOPSI POLZELA - ROGAŠKA



Ob 20.00:

ZLATOROG LAŠKO - KRKA

Lestvica: UNION OLIMPIJA 3 2 1 5 KRKA 2 2 0 4 ROGAŠKA 2 2 0 4 ZLATOROG 2 1 1 3 HELIOS SUNS 3 0 3 3 HOPSI POLZELA 2 0 2 2

Liga za obstanek, 2. krog:

TERME OLIMIA - PORTOROŽ

100:57 (22:9, 25:23, 25:13, 28:12)

Julević 21, Strnad 20; Škerbec 12.



Ob 19.00:

ŠENČUR GGD - SIXT PRIMORSKA



TAJFUN - LTH CASTINGS

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 12 11 1 23 TAJFUN 12 8 4 20 ŠENČUR GGD 12 8 4 20 TERME OLIMIA PODČETRTEK 13 6 7 19 LTH CASTINGS 12 3 9 15 PORTOROŽ 13 1 12 14

A. G.