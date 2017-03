Prvaki nemočni v Stožicah, odlična predstava Oliverja

Zlatorog ugnal Krko

29. marec 2017 ob 20:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so v 3. krogu Lige za prvaka gladko odpravili Helios (96:73). Devin Oliver je postavil rekord sezone Lige Nova KBM v statističnem indeksu. Na vrhu je Rogaška, ki je edina še brez poraza.

Po porazu v prejšnjem krogu v Rogaški Slatini, s katerim so prekinili niz enajstih zmag v Ligi Nova KBM, so Ljubljančani nadigrali aktualne državne prvake iz Domžal, ki v drugem delu ostajajo brez zmage.

Domžalčani so držali priključek do 13. minute (30:27). Mirko Mulalić in Oliver sta s trojkama povišala na 45:29 in Olimpija je imela ob odmoru že 19 točk naskoka (55:36). Ljubljančani so v prvem polčasu zadeli kar deset trojk. Po 30 minutah je prednost narasla na 21 točk (72:51).

24-letni Američan, ki je bil MVP 1. kroga Lige za prvaka, je tokrat zbral statistični indeks 39, kar je točko več od prejšnjega najvišjega dosežka Jakoba Čebaška iz devetega kroga. Oliver je dosegel 24 točk (8/9 za dve, 2/4 za tri), 11 skokov ter imel po pet podaj in ukradenih žog.

Union Olimpija je tekmo končala s 50-odstotnim metom izza črte (16/32), zbrala je 29 podaj, od dvanajstih igralcev, ki so dobili priložnost, pa jih je pet imelo dvomestne številke. Brandon Jefferson je zbral 12 podaj in 11 točk. Pri ekipi Helios Suns je bilo na parketu le šest igralcev, prvi strelec je bil Tomaž Bolčina (20 točk in 9 skokov), sledila sta mu Urban Gorjanc (18 točk) in Simo Atanacković (14 točk in 10 skokov).

Okorn: Imeli smo odličen strelski večer

"Šlo je za povsem drugačno tekmo kot v soboto, ko smo igrali pred nabito polno dvorano in proti agresivnemu tekmecu. Danes je imel Helios v rotaciji zgolj šest igralcev, saj preostali hranijo moči za zaključni turnir osmerice fantov do 19 let, ki se začne jutri. Domžalčani so večino prvega in del drugega polčasa igrali v conski postavitvi, kar se ne dogaja vsak dan. Zadovoljen sem z reakcijo po porazu z Rogaško. Veliko smo tekli, v obrambi smo sicer naredili nekaj napak, imeli pa smo odličen strelski večer. Čestitam igralcem za zmago, od tekme z Zlatorogom nas loči teden dni. Takrat bo treba pokazati še več," je bil zadovoljen trener zmajev Gašper Okorn.

Tratnik in Špan zrežirala zmago Zlatoroga

Zlatorog je premagal Krko z 81:74. S prvim porazom Novomeščanov je vodstvo v Ligi za prvaka prevzela Rogaška, ki je po treh krogih edina neporažena ekipa.

Laščani so pred 350 gledalci v dvorani Tri lilije vodili večji del srečanja. V 14. minuti so povedli s 34:19. Krka je vztrajno nižala razliko in pet minut pred koncem tudi povedla (65:66), toda nekaj nepazljivosti v obrambi jo je znova pripeljalo v zaostanek (74:69). Tega ni več nadoknadila, saj ni imela razpoloženih strelcev z razdalje, zaradi poškodbe gležnja pa je manjkal Marko Luković.

Pri Zlatorogu sta blestela Igor Tratnik in Jan Špan, oba sta prispevala po 23 točk. Špan je trojke metal 5/10 in imel sedem podaj ter štiri skoke, Tratnik pa met iz igre 9/14. Ramo Rizvić je dodal svoj del s 14 točkami in enajstimi skoki.

Pipan: Povrnili tisto, kar smo izgubili proti Rogaški

"Drugače od nekaterih tekem smo v ključnih trenutkih pokazali veliko zrelosti in odigrali pametno. Lahko se veselimo te zmage, a dejstvo je, da smo si zdaj povrnili tisto, kar smo izgubili s porazom na uvodni tekmi Lige za prvaka proti Rogaški. Do konca drugega dela državnega prvenstva je še sedem krogov, zato je treba vsako tekmo odigrati borbeno in hrabro, sploh če se želimo uvrstiti v polfinale državnega prvenstva. Proti Krki nam je z dobro igro v obrambi stekel tudi napad. Nadzorovali smo njihove najboljše strelce in igrali nesebično v napadu. Zdaj imamo čas, da se spočijemo in napolnimo baterije pred obračunom z Unionom Olimpijo v Treh lilijah prihodnjo sredo," je pojasnil trener Aleš Pipan.

Liga Nova KBM se bo nadaljevala 5. aprila, saj bo od četrtka do nedelje v Kranju na sporedu zaključni turnir državnega prvenstva do 19 let.

Liga za prvaka, 3. krog:

UNION OLIMPIJA – HELIOS SUNS

96:73 (26:19, 29:17, 17:15, 24:22)

200; Oliver 24 (8/9 za dve, 2/4 za tri), 11 skokov in 5 podaj, Mulalić 13, Jefferson, Hrovat in Bubnić po 11, Pelko 8, Milošević in Jurček po 6, Janković 4, Barbarič 2; Bolčina 20, Gorjanc 18, Atanacković 14, Močnik 10, Vončina 7, Segarić 4.



HOPSI POLZELA – ROGAŠKA

62:76 (20:24, 10:30, 18:9, 14:13)

Čup 15, Čebašek 13; Davis 30, Ferme 18.



ZLATOROG LAŠKO – KRKA

81:74 (19:14, 24:23, 20:19, 18:18)

Tratnik in Špan po 23, Rizvić 14; Curry 21, Elliott 13, Rebec 11, Jukić 10.

Lestvica: ROGAŠKA 3 3 0 6 UNION OLIMPIJA 3 2 1 5 KRKA 3 2 1 5 ZLATOROG 3 2 1 5 HELIOS SUNS 3 0 3 3 HOPSI POLZELA 3 0 3 3

Liga za obstanek, 3. krog:

TERME OLIMIA – PORTOROŽ

100:57 (22:9, 25:23, 25:13, 28:12)

Julević 21, Strnad 20; Škerbec 12.



ŠENČUR GGD – SIXT PRIMORSKA

82:81 (20:19, 25:13, 17:28, 20:21)

Pajić 18, Martinčič 15; Sanadze 20.

TAJFUN – LTH CASTINGS

89:64 (19:15, 18:14, 27:11, 25:24)

Brodnik 18, Grant 17, Fifolt 14; Stopar 15, Sajevic 12, Bošnjak 11.

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 13 11 2 24 TAJFUN 13 9 4 22 ŠENČUR GGD 13 9 4 22 TERME OLIMIA PODČETRTEK 13 6 7 19 LTH CASTINGS 13 3 10 16 PORTOROŽ 13 1 12 14

A. G.