Prvaki znova na zmagovitih poteh, Denver nemočen

LA Clippersi klonili pred Memphisom

5. november 2017 ob 07:57

New York - MMC RTV SLO

Prvaki Lige NBA iz Golden Stata so pri Denverju po neprepričljivem začetku sezone osvojili že tretjo zmago zapored in šesto na zadnjih sedmih tekmah (108:127).

Znova sta blestela njihova prva zvezdnika Kevin Durant s 25 in Stephen Curry z 22 točkami. Bojevniki so si ključno prednost priigrali v drugem polčasu z delnim izidom 27:6, ko so vodstvo s petimi točkami spremenili v 87:61. Prav nobeden izmed domačih igralcev začetne peterke ni bil dvoštevilčen, Will Barton je dosegel 21 točk.

Memphis je v zanimivem obračunu slavil (104:113) pri LA Clippersih, ki jih je pokopal katastrofalen met za tri točke (4/26). Clippersom ni pomagal niti točkovni rekord sezone Blaka Griffina, ki se je ustavil pri 30 točkah, dodal je 11 skokov. Pri gostih je bilo dvoštevilčnih kar sedem igralcev, najboljši je bil organizator igre Mike Conley z 22 točkami.

Tekme 4. novembra:

LA CLIPPERS - MEMPHIS 104:113

Grifin 30 + 11 sk.; Conley 22, Gasol 21.



DETROIT - SACRAMENTO 108:99

Bradley 24, Harris 20; Randolph 19.



CHICAGO - NEW ORLEANS 90:96

Holiday 18; Davis 27 + 16, Cousins 25 + 11.



MINNESOTA - DALLAS 112:99

Towns 31 + 12, Wiggins 23; Smith 18.



DENVER - GOLDEN STATE 108:127

Barton 21; Durant 25, Curry 22.

Tekme 5. novembra:

CLEVELAND - ATLANTA

LA CLIPPERS - MIAMI



ORLANDO - BOSTON

TORONTO - WASHINGTON

HOUSTON - UTAH



SAN ANTONIO - PHOENIX

NEW YORK - INDIANA

MINNESOTA - CHARLOTTE



PORTLAND - OKLAHOMA CITY

LA LAKERS - MEMPHIS

Vzhodna konferenca BOSTON CELTICS 9 7 2 77,8 DETROIT PISTONS 10 7 3 70,0 ORLANDO MAGIC 9 6 3 66,7 TORONTO RAPTORS 8 5 3 62,5 PHILADELPHIA 76ERS 9 5 4 55,6 INDIANA PACERS 9 5 4 55,6 CHARLOTTE HORNETS 9 5 4 55,6 WASHINGTON WIZARDS 8 4 4 50,0 -------------------------------------- NEW YORK KNICKS 8 4 4 50,0 CLEVELAND CAVALIERS 9 4 5 44,4 MILWAUKEE BUCKS 9 4 5 44,4 MIAMI HEAT 8 3 5 37,5 BROOKLYN NETS 9 3 6 33,3 CHICAGO BULLS 8 2 6 25,0 ATLANTA HAWKS 9 1 8 11,1 Zahodna konferenca HOUSTON ROCKETS 10 7 3 70,0 GOLDEN STATE WARRIORS 10 7 3 70,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 9 6 3 66,7 MEMPHIS GRIZZLIES 9 6 3 66,7 LOS ANGELES CLIPPERS 8 5 3 62,5 UTAH JAZZ 9 5 4 55,6 PORTLAND TRAILBLAZERS 9 5 4 55,6 SAN ANTONIO SPURS 9 5 4 55,6 -------------------------------------- NEW ORLEANS PELICANS 10 5 5 50,0 DENVER NUGGETS 10 5 5 50,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 8 4 4 50,0 LOS ANGELES LAKERS 9 4 5 44,4 PHOENIX SUNS 9 4 5 44,4 SACRAMENTO KINGS 9 1 8 11,1 DALLAS MAVERICKS 11 1 10 9,1

