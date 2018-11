Blok Kamničank je bil previsok za Mariborčanke. Foto: Aleš Oblak Dodaj v

Prvakinje klonile pred razpoloženimi Kamničankami

Pregled kroga državnega prvenstva v odbojki

19. november 2018 ob 12:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Šesti krog odbojkarskega prvenstva pri ženskah je postregel z obračunom najboljših ekip zadnjih letih. Calcit Volley in Nova KBM Branik sta od sezone 2008/09 pobrali vse naslove slovenskih prvakinj, zadnja dva Mariborčanke, ki pa so morale tokrat priznati premoč tekmicam iz Kamnika.

Varovanke Gregorja Rozmana so bile na domačem parketu prepričljivo boljše s 3:0 (16, 21, 25) in so prevladovale v vseh elementih igre. Z dobrimi začetnimi udarci, s katerimi so nanizale deset neposrednih točk (po tri Nina Kotnik in Lucille Charuk), so štajerski vrsti povzročale velike težave pri sprejemu. Zelo dobro sta delovala igra v obrambi, v kateri se je izkazala predvsem Leja Janežič, in blok, s katerim so Kamničanke dosegle 11 točk, od tega šest Tina Kaker.

Na drugi strani mreže so bile Mariborčanke z izjemo tretjega niza nerazpoložene. Velja sicer omeniti, da so v sredo na Madžarskem odigrale težko tekmo srednjeevropskega prvenstva in da se mariborsko moštvo ukvarja tudi s poškodbami, saj Samo Miklavc ne more računati na reprezentančno podajalko Saro Najdič, Alja Jerala pa je morala tokrat igrati na mestu proste igralke. Ne glede na vse, je šla zmaga tokrat zasluženo v roke odbojkaricam Calcita Volleyja.

Pri moških lahko za derbi 6. kroga označimo srečanje med Calcitom Volleyjem in Salonitom, ekipama, ki sta morali v letošnjem prvenstvu priznati premoč le aktualnemu prvaku, ACH Volleyju Ljubljana. Obračun v Kamniku, ki so ga zaznamovali številni preobrati, so po dveh urah boja s 3:2, dobili domači, in sicer s 15:13 v odločilnem petem nizu. V ključnih trenutkih tekme, v končnici tretjega in petega niza, so bili bolj zbrani Kamničani, kar jim je, ob dobrem bloku (nanizali so jih 20) in razpoloženih Maxsonu Pereiri, Dimitriju Babkovu, Primožu Vidmarju in Sašu Štalekarju na koncu prineslo zmago. Na drugi strani velja za dobro igro pohvaliti predvsem Frana Peterlina, ki je vknjižil 23 točk, dobro sta igrala še Dejana Čabarkapa in Gregor Basaneže.

1. DOL (M), 6. krog



PANVITA POMGRAD - ČRNUČE

3:0 (20, 19, 13)

CALCIT VOLLEY - SALONIT ANHOVO

3:2 (-21, 13, 26, -19, 13)

MARIBOR - ŠOŠTANJ TOPOLŠICA

3:0 (14, 16, 23)

HIŠA NA KOLESIH - HOČE

3:0 (21, 16, 21)

KRKA - ACH VOLLEY

0:3 (-18, -21, -18)



Vrstni red: ACH Volley 18, Maribor 15, Calcit Volley 14, Salonit Anhovo 11, Hiša na kolesih in Panvita po 8, Šoštanj 7, Krka 6, Hoče 3, Črnuče brez točk.

1A. DOL (Ž), 6. krog



CALCIT VOLLEY - NOVA KBM BRANIK

3:0 (16, 21, 25)

FORMULA FORMIS - ANKARAN HRVATINI

3:0 (21, 12, 21)

ROTO KEMA PUCONCI - GEN-I VOLLEY

0:3 (-14, -18, -20)

SIP ŠEMPETER - LJUTOMER

3:0 (11, 11, 21)

LUKA KOPER - CALCIT VOLLEY II

3:0 (15, 18, 21)



Vrstni red: Gen-I Volley in Calcit Volley po 18, Nova KBM Branik 15, SIP Šempeter 12, Formula Formis 9, Ankaran 7, Luka Koper 5, Calcit Volley II 3, Roto Kema Puconci 2, Ljutomer 1.

R. K.