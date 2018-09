Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Leon Goretzka se je veselil prvega zadetka v dresu Bayerna. Foto: Reuters Robert Lewandowski je zabil hat-trick v nemškem superpokalu v Frankufrtu, odločil je pokalno tekmo, zadel pa je tudi na obeh uvodnih tekmah Bundeslige. Zelo pametna poteza vodstva Bayerna, da ga ni spustilo v Madrid. Foto: Reuters Reprezentant Kosova Milot Rashica je velemojstrsko izvedel prosti strel v 96. minuti za zmago Werderja. Napadalec je vstopil v 83. minuti. Foto: Reuters Sorodne novice Bayern do uvodne zmage po sporni enajstmetrovki Pred štartom Bundeslige vprašanje le, koliko točk naskoka bo imel Bayern Dodaj v

Prvenec Goretzke za gladko zmago Bayerna v Stuttgartu

Dve zmagi ima tudi Wolfsburg

1. september 2018 ob 20:51

Stuttgart - MMC RTV SLO

Niko Kovač je odlično začel na klopi Bayerna. Derbi ekip z juga Nemčije je bil dolga leta napet, tokrat pa je Bayern popolnoma nadigral Stuttgart (0:3). Gostitelji v 2. krogu Bundeslige sploh niso streljali v okvir vrat Manuela Neuerja.

12. maja je Stuttgart v zadnjem krogu lanske sezone odpravil Bayern na Allianz Areni s 4:1. Po (novem) grenkem porazu proti madridskemu Realu v polfinalu Lige prvakov so bili Bavarci nemotivirani, saj je bilo prvenstvo že dlje časa odločeno. Tokrat je 58.600 gledalcev na razprodani Mercedes Benz Areni pričakovalo nov čudež, a serijski nemški prvaki so bili za nekaj razredov boljši (streli 4:24, koti 0:12, posest 32:68 %).

V uvodne pol ure so gostitelji z disciplinirano igro v obrambi odbili vse nalete, devet igralcev je bilo zadolženih le za branjenje vrat. Osem minut pred odmorom so pustili malce preveč prostora Thomasu Müllerju, ki si je v kazenskem prostoru izmenjal dvojno podajo z Robertom Lewandowskim, nato pa našel Leona Goretzko. Nemški reprezentant, ki je poleti prišel iz Gelsenkirchna brez odškodnine, je sijajno igro kronal z zadetkom. Z roba kazenskega prostora je z desno nogo poslal žogo tik ob vratnici v mrežo. Stuttgart je komaj zdržal do odmora, saj je Bayern še močneje pritisnil. Ron Robert Zieler je z izjemno parado odbil strel Matsa Hummelsa z glavo.

V 49. minuti je David Alaba s prostega strela stresel vratnico. Po uri igre je najboljši igralec tekme Goretzka zaposlil Lewandowskega, ki je zadel z 18 metrov z levo nogo. Poljak je na začetku sezone v odlični formi, zadel je na vseh uradnih tekmah. Četrt ure pred koncem je s peto našel Müllerja, ki je s strelom iz obrata z levico postavil končni izid.

Kovač ima preveč kakovostnih igralcev

"Zelo sem zadovoljen z uvodom v sezono. Stuttgart si ni priigral nobene priložnosti. Največ težav imam s sestavo ekipe, saj moram nekaj izjemnih nogometašev pustiti doma. Na srečo se kmalu začenja Liga prvakov in takrat bo laže uporabiti več igralcev," je pojasnil Kovač.

Gomez: Tekma proti Bayernu ob nepravem času

"Tekma proti Bayernu ni prišla ob pravem času, saj smo zelo slabo štartali v novo sezono. Poraz v uvodnem krogu pokala v Rostocku z 0:2 je pustil posledice. Prejšnji teden smo izgubili še v Mainzu in seveda ne moreš imeti popravnega izpita proti Bayernu," je poudaril napadalec Mario Gomez, ki je najboljša leta preživel prav v Münchnu.

Dve zmagi ima tudi Wolfsburg

Šest točk ima poleg Bayerna tudi Wolfsburg, ki je slavil v Leverkusnu (1:3). Hannover in dortmundska Borussia sta se razšla brez golov. Črno-rumeni so dvakrat zadeli okvir vrat. V 42. minuti je Marco Reus z močnim strelom stresel prečko, po uri igre pa je Maximilian Philipp z glavo zadel še vratnico.

Mojstrovina Rashice za zmago Werderja v Frankfurtu

Eintracht je z igralcem manj skoraj eno uro zdržal proti Werderju iz Bremna, vse je že kazalo na delitev točk, ko je rezervist Milot Rashica v 96. minuti velemojstrsko izvedel prosti strel s 25 metrov. Vratar Kevin Trapp, ki se je vrnil v Frankfurt iz Pariza, je bil malce prekratek.

2. krog:

HANNOVER - BORUSSIA (D) 0:0

HOFFENHEIM - FREIBURG 3:1 (0:1)

Szalai 50., 63., Kramarić 94.; Heintz 36.



BAYER LEVERKUSEN - WOLFSBURG 1:3 (1:1)

Bailey 24.; Ozcan 36./ag, Weghorst 55., Steffen 60.

EINTRACHT - WERDER 1:2 (0:1)

Haller 54./11-m; Osako 20., Rashica 96.

RK: Willems 32./Eintracht



AUGSBURG - BORUSSIA (M) 1:1 (1:0)

Gregoritsch 12.; Plea 68.



NÜRNBERG - MAINZ 1:1 (0:1)

Ishak 48.; Mateta 25.



STUTTGART - BAYERN 0:3 (0:1)

Goretzka 37., Lewandowski 62., Müller 76.

Stuttgart: Zieler, Maffeo, Baumgartl, Pavard, Insua, Aogo, Donis (57./Thommy), Castro (78./Akolo), Ascacibar, Gentner (64./Didavi), Gomez.

Bayern: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Thiago, Robben (78./James Rodriguez), Müller (80./Tolisso), Goretzka, Ribery (77./Gnabry), Lewandowski.

Sodnik: Harm Osmers



Nedelja ob 15.30:

RB LEIPZIG - FORTUNA DÜSSELDORF

(Kampl)

Ob 18.00:

SCHALKE - HERTHA

Lestvica: BAYERN 2 2 0 0 6:1 6 WOLFSBURG 2 2 0 0 5:2 6 BORUSSIA (D) 2 1 1 0 4:1 4 BORUSSIA (M) 2 1 1 0 3:1 4 AUGSBURG 2 1 1 0 3:2 4 WERDER 2 1 1 0 3:2 4 MAINZ 2 1 1 0 2:1 4 EINTRACHT 2 1 0 1 3:2 3 HERTHA 1 1 0 0 1:0 3 HOFFENHEIM 2 1 0 1 4:4 3 HANNOVER 2 0 2 0 1:1 2 NURNBERG 2 0 1 1 1:2 1 SCHALKE 1 0 0 1 1:2 0 FORTUNA 1 0 0 1 1:2 0 LEIPZIG 1 0 0 1 1:4 0 BAYER LEVERKUSEN 2 0 0 2 1:5 0 FREIBURG 2 0 0 2 1:5 0 STUTTGART 2 0 0 2 0:4 0

A. G.