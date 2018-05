Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! V Mariboru se je največkrat veselilo ob koncu prvenstev. Foto: www.alesfevzer.com Velenje je tisto mesto, ki nikoli ni imelo državnega nogometnega prvaka, a je največkrat pospremilo novega prvaka. Leta 1998 je na stadionu Ob jezeru državni naslov potrdil Maribor, leta 2010 Koper, leta 2016 pa Olimpija. Foto: www.alesfevzer.com Posebej velja omeniti leto 2004, ko so bili pred zadnjim krogom v boju za naslov prvaka kar tri ekipe. Najboljše izhodišče je imel Maribor (54), prvi v 'čakalnici na spodrsljaj' je bila Gorica (53), možnosti pa je imela še Olimpija. Maribor je bil torej odvisen le od sebe, gostoval je v Murski Soboti, a ostal brez točk. Mura je bila boljša z 2:1, zadnji gol je v 89. minuti dosegel Aleksandar Radosavljević. Foto: www.alesfevzer.com S porazom Maribora je priložnost dobila Gorica, ki jo je izkoristila z obema rokama. Novogoričani so premagali Koper z 2:0 (strelca sta bila Jani Šturm in Robert Težački). Gorica je tako prekinila serijo sedmih državnih naslovov Maribora. Foto: BoBo Sorodne novice Najvišje povprečje golov v enem krogu Prve lige kar 5,6 Redko videno: trije rdeči kartoni isti ekipi Dodaj v

Prvenstva so se kar 11-krat odločala v Ljudskem vrtu

529. del rubrike Športni SOS

4. maj 2018 ob 11:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

V igri za naslov državnega prvaka v nogometu so še vedno tri ekipe, kaj lahko bi se zgodilo, da bi bilo prvenstvo odločeno šele na zadnji prvenstveni dan.

Na portalu Športni SOS tokrat spet odgovarjamo na vaša vprašanja o elitni slovenski nogometni ligi. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.149. V katerem krogu in kje (stadion) so bile odločene posamezne sezone Prve lige, ko gre za odločitev o prvaku?

Jaša Lorenčič

V 26 do zdaj končanih prvenstvih se je odločitev o prvaku največkrat odločala v zadnjem in predpredzadnjem krogu. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Faza Število zadnji krog 7 -1 3 -2 7 -3 3 -4 5 -5 1



Ker so v celotni zgodovini Prve lige igrali različno število krogov, sem pregled obrnil in označil, koliko krogov je bilo do konca posameznega prvenstva. V drugi vrstici je tako število prvenstev, ki so bila odločena v zadnjem krogu, -1 označuje število prvenstev, ki so bila odločena v predzadnjem krogu (do konca je bil torej še en krog) in tako naprej. Najhitreje je prvak postal pet krogov pred koncem prvenstva, to je bilo v sezoni 2011/2012, ko se je Maribor veselil jubilejnega desetega naslova.

In še prizorišča. Glede na to, da je Maribor s 14 naslovi najbolj priden zbiralec državnih naslovov, ni nobeno presenečenje, da je Ljudski vrt tisto prizorišče, kjer je bilo prvenstvo največkrat odločeno. Štajerci so si kar 11 naslovov priborili ali teoretično potrdili prav z uspehom na svoji zelenici. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Stadion Kraj Število Ljudski vrt Maribor 11 Bežigrad Ljubljana 4 Ob jezeru Velenje 3 Mestni stadion Ajdoviščina 2 Športni park Nova Gorica 2 Mestni stadion Ptuj 2 Skalna klet Celje 1 Športni park Dekani 1



Dvakrat se je pripetilo, da je na končni razplet vplivala tekma, na kateri poznejši prvak sploh ni igral. Prvič je bilo to leta 1996, ko je Gorica prvič postala državni prvak. Vrtnice so sicer svojo tekmo 34. kroga izgubile v Ljudskem vrtu z 1:0. Tekma je bila odigrana 25. maja. Olimpija je dan pozneje gostovala v Celju, a izgubila tudi sama (3:1) in s tem zapravila teoretične možnosti za ubranitev naslova.

Nekaj podobnega se je zgodilo leta 2008, ko so Domžale ubranile naslov. Koper, zadnji preostali kandidat za naslov, je bil v igri še do 34. kroga. A Koprčani so 18. maja izgubili na Ptuju (2:1) in s tem zapravili možnosti za naslov. Domžale so svojo tekmo istega kroga odigrale dan pozneje v Ljubljani, kjer so premagali Interblock s 3:2.

1.150. Teorija dopušča, da bi lahko Olimpija in Domžale v zadnjem krogu med seboj obračunala za naslov prvaka. Kolikokrat se je zgodilo, da je prav zadnji krog postregel z neposrednim obračunom za naslov prvaka?

Mihael Fartek

To se je zgodilo trikrat. Kolo časa najprej vrtimo v leto 1999, ko sta bila v boju za naslov Maribor in Gorica. Štajerci so imeli pred tekmo v Ljudskem vrtu točko prednosti.

Datum: 13. junij 1999

Tekma: Maribor - Gorica 2:0

8.000; Filipović 15., Bozgo 48.

Končna lestvica: Maribor 66, Gorica 62, Rudar 56 ...

Naslednji tak primer se je zgodil dve leti pozneje, ko sta se za naslov borila večna tekmeca. Maribor je imel na lestvici dve točki prednosti pred Olimpijo, a so Ljubljančani gostili zadnje dejanje sezone.

Datum: 27. maj 2001

Tekma: Olimpija - Maribor 1:1

8.000; Cimirotić 80.; Sztipanovics 70.

Končna lestvica: Maribor 62, Olimpija 60, Primorje 56 ...

Zadnji tak primer pa se je pripetil že leto pozneje, spet so daljšo potegnili Mariborčani, tokrat je bil njihov tekmec Primorje. Ajdovci so pred zadnjim krogom sicer zaostajali tri točke, a bi z zmago vendarle lahko osvojili naslov prvaka.

Datum: 5. maj 2002

Tekma: Maribor - Primorje 3:0

9.000; Pekič 13., Djuranovič 65., Sztipanovics 80.

Končna lestvica: Maribor 66, Primorje 60, Koper 56 ...

Slavko Jerič