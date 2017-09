Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V četrtek je Andreja Dolinar klonila proti Nemki Mikolaschekovi, v petek pa jo čakata še dva dvoboja. Foto: ZSIS Sorodne novice Laško v znamenju evropskega prvenstva za športnike invalide Dodaj v

Prvi dan zmagi Megličeve in Gajića

Vsi Slovenci še v igri za napredovanje

29. september 2017 ob 07:45

Laško - MMC RTV SLO, STA

Uvodni dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu za športnike invalide v Laškem sta za veselje v domačem taboru z zmagama poskrbela Barbara Meglič in Ljubiša Gajić.

Presenečenj v četrtek ni bilo, o napredovanju v sobotne izločilne boje pa se bo odločalo tudi drugi tekmovalni dan. Gostitelji so se predstavili s sedmerico, najboljši pečat pa je pustila Barbara Meglič, ki je zaostajala z 1:2 v nizih, v zadnjem pa celo 6:10. A je Gorenjka proti višje postavljeni Izraelki Tabibovi zrežirala preobrat.

"To je zmaga, ki mi odpira pot v izločilne boje," je bila vesela Megličeva, ki je pohvalila izvrstno v vzdušje v dvorani, ki so ga z glasbenimi vložki pripravili organizatorji, za nameček pa so poskrbeli tudi za navijače. Dvorana v Laškem ni samevala. "Vesela sem bila navijačev. Upam, da me spremljajo še naprej," je dodala.

"Zelo lahka tekma proti Avstrijcu. Z lahkoto sem ga premagal in upam, da bo jutri podobno," pa je po nastopih dodal Ljubiša Gajić, ki je prepričljivo ugnal Avstrijca Paugerja.

"Lahko smo zadovoljni s prvim dnevom. Celotna naša ekipa je še v konkurenci, da napreduje. Lahko smo optimisti," je po uvodnem dnevu povedal trener Darko Kojadinovič, ki verjame, da bo imela Slovenija predstavnike v sobotnih izločilnih bojih. Tiha želja ekipe je kolajna.

