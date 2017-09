Prvi, drugi ali tretji? Prvo mesto še prinaša poraz za točko ali dve.

Francozi oslabljeni, a vseeno izjemno kakovostni

6. september 2017 ob 07:26

Helsinki - MMC RTV SLO

Neporažena Slovenija se bo s francoskimi košarkarji pomerila za prvo mesto v skupini A (13.45). V igri za drugo pa so tudi še Finci, ki imajo tako kot Francija en poraz.

Slovenci, ki so edini ob Španiji na tem prvenstvu še brez poraza, odločajo sami o svoji usodi. Zmaga v vsakem primeru prinaša prvo mesto. Če na večerni tekmi, ko se bodo gostitelji helsinške skupine pomerili z Islandijo, ne bo velikega presenečenja, bo v primeru francoske zmage prišlo do kroga treh reprezentanc z enakim izkupičkom zmag in porazov. Finci so Francoze ugnali za dve točki, Slovenci pa so bili od volčjega krdela boljši za tri. Tako lahko Slovenija izgubi za dve točki, pa je vseeno prva v skupini. Če bo klonila za tri ali štiri, bo druga, višji poraz pa prinaša tretje mesto.



"Francija je atletska ekipa. Slabo so začeli prvenstvo, ko so izgubili proti gostiteljem Fincem in recimo, da so zdaj še toliko bolj jezni. Proti Grčiji so pokazali že pravo moč. Sredi tekme so imeli več kot 20 točk naskoka. Grki so se sicer s svojim karakterjem vrnili, ampak so vseeno Francozi zaključili. Igrajo veliko "pick and rolla". Veliko žog tudi spuščajo pod koš za Lauvergna in Diawa. Igrajo tudi hitro. V bistvu gre za mešanico. Igrajo hitro, a, če se ne da, postavijo napad," je ključne karakteristike francoske reprezentance izpostavil pomočnik Igorja Kokoškova Rado Trifunović.

Glede na način igre, merjenje s Francijo, Sloveniji po besedah pomočnika selektorja bistveno bolj ustreza kot s kakšno drugo ekipo v tej skupini: "V bistvu na ta način kot Francozi igramo tudi mi. Finci so igrali tudi hitro, a potem ne ustavljajo, če ni protinapada in ne postavljajo. Oni igrajo hitro in če ne gre, še kar igrajo in igrajo. To je njihov slog, ki nam ne odgovarja. Mi gojimo podoben slog kot Francozi. Želimo imeti "kontre", a če ni čiste, zaustavimo in postavimo napad."

V skupini B, ki se križa s slovensko skupino, se bosta za prvo mesto pomerili Litva in Nemčija, za tretje pa Italija in Gruzija. Če bo Gruzija izgubila, bo v primeru večerne zmage Ukrajine nad Izraelom, izpadla iz nadaljnjega tekmovanja.



Oslabljeni, a vseeno izjemno kakovostni

Francija sodi med glavne kandidate za medalje, čeprav igra zelo oslabljena. Hitro sta sodelovanje odpovedala NBA-jevca Nicolas Batum in Rudy Gobert, med pripravami pa je med drugim ostala brez Fabiena Causerja in Timotheja Luwawuja. Prvi strelec je Nando de Colo, ki v povprečju dosega dobrih 15 točk na tekmo. Več kot dvomestno število točk dodajajo še Evan Fournier, Thomas Heurtel in Joffrey Lauvergne, ki z najizkušenejšim reprezentantom Borisom Diawom tvorijo udarno peterko: "Fournier je vroč, na zadnjih tekmah pa se je napadalno in obrambno dvignil de Colo. Diaw je vedno nevaren, pod obročem je tu še Lauvergne. Praktično so vsi nevarni. Kdor koli pride v igro. So dobri atleti, ne bi pa izpostavljal, saj bomo morali biti pripravljeni na vse."

Francija, ki je v pripravljalnem obdobju na osmih tekmah klonila le pred Litvo in Hrvaško, je ena najuspešnejših evropskih reprezentanc zadnjih let. Letos 38. sodeluje na EuroBasketu, kjer je do zdaj osvojila devet medalj. Pred dvema letoma je na domačem parketu v Lillu osvojila bron, največji uspeh pa je doživela v Ljubljani, ko je leta 2013 postala evropski prvak. Tedaj je blestel Tony Parker, ki je že končal reprezentančno kariero. Čeprav ni več motorja francoske igre, se način ni bistveno spreminjal: "Igra je podobna, a za zdaj morda še ni videti tako. Ni še tako učinkovita. Morajo se še navaditi eden na drugega, selektor pa sicer goji podobno igro v zadnjih letih, ko so bili tako uspešni." Omenjeni poraz v Stožicah je bil tudi zadnji medsebojni obračun Slovenije in Francije, ki je v skupnem seštevku boljša s kar 13:4. Osemkrat sta sicer pomerili reprezentanci na evropskih prvenstvih.

Kot je še dodal Trifunović, so Finci pokazali, da se, če si agresiven, da proti Franciji dobro igrati: "Prve tri tekme smo vedno igrali proti ekipam, ki imajo zelo dober napadalen skok. V bistvu smo imeli, če lahko tako rečem, zelo dober trening za Francijo. Ko prideš na prvenstvo, ni ekipe, ki bi imela slab skok, saj so tu tako dobri posamezniki. Francijo sestavljajo igralci, ki skoraj vsi igrajo v NBA-ju ali Evroligi. To so izkušeni košarkarji, ki igrajo na najvišji ravni. Treba bo zapirati in zaustaviti hitro igro. So čvrsti in treba se bo kompletno pripraviti na tekmi. Recimo proti Finski je bila bistvo priprava na dobro tranzicijo v obrambo in zapiranje meta za tri, tu pa je več stvari."

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik