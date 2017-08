Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Justin Thomas je na turnirjih velike četverice do zdaj najvišje prišel do 9. mesta. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvi major za Justina Thomasa

Kisner zadnji dan zapravil vodstvo

14. avgust 2017 ob 08:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ameriški golfist Justin Thomas je zmagovalec zadnjega letošnjega majorja, 24-letnik je bil najboljši na igrišču Quail Hollow v Charlottu.

Thomas je za zmago potreboval 276 udarcev (osem pod parom igrišča), s čimer se je veselil prvega majorja v karieri. Drugo mesto so si razdelili Italijan Francesco Molinari, Južnoafričan Louis Oosthuizen in Američan Patrick Reed, ki so potrebovali dva udarca več.

Pred zadnjim dnem je vodil Kevin Kisner, ki pa je imel zelo slab dan (74 udarcev, tri nad parom igrišča), s tem pa je padel na končno sedmo mesto.

S. J.