Prvi norveški napad uničil slovenske sanje o prvi zmagi

Edini slovenski zadetek je dosegel Robert Sabolič

9. maj 2017 ob 13:09,

zadnji poseg: 9. maj 2017 ob 18:37

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Slovenska hokejska reprezentanca je izgubila tudi tretjo tekmo SP-ja elitne divizije v Parizu. Norveška je bila boljša s 5:1.

Nič kaj privlačnega hokeja niso videli gledalci v pariški dvorani Bercy. Slovenija (brez poškodovanega Panceta in kaznovanega Jegliča) ni bila razpoložena, na norveška vrata je sprožila le 16 strelov in ni izkoristila kar petih "power playev". Skandinavci so bili predvsem v prvi tretjini (3:0) očitno boljši in so dokazali, da imajo upravičeno višje cilje (četrtfinale) kot risi. Edini slovenski zadetek je dosegel Robert Sabolič, ko je pred koncem druge tretjine znižal na 4:1. V slovenski ekipi je bil sicer najboljši Jan Urbas.

Za vodstvo 2:0 zaslužna brata Olimb

Slovenija je prvo tretjino odigrala slabo, premalo agresivno in s preveč napakami v obrambi. Norvežani so povedli s 3:0, pri čemer sta prva zadetka dosegla brata Olimb. V šesti minuti je bil uspešen Mathis Olimb, potem ko Matija Pintarič ni dobro posredoval (plošček mu je ušel pod nogami), v 15. minuti pa Ken Andre Olimb, ki je bil z golom in dvema podajama izbran za igralca tekme.

Norvežani niso dopustili preobrata

Pintariča je v drugi tretjini zamenjal Gašper Krošelj. Norvežani so vodstvo v 39. minuti (z igralcem več; izključen je bil Rok Tičar) povišali na 4:0. Aleksander Reichenberg je pobegnil Sabahudinu Kovačeviću, obšel Krošlja in zadel. Risi so 15 sekund pred koncem druge tretjine dosegli zadetek upanja, potem ko je Robert Sabolič z desne strani z nizkim diagonalnim strelom premagal Larsa Haugena. Scenarij s tekme proti Švici, ko se je Slovenija vrnila po zaostanku 0:4, se ni ponovil. Slovenija je v zadnjih 20 minutah na gol streljala le štirikrat, v zadnji minuti pa je spet zadel prvi norveški napad. Med strelce se je po bratih Olimb vpisal še Patrick Thoressen.

V sredo proti favorizirani Finski

Norveška je tako še tretjič zapored (2013, 2015) premagala Slovenijo na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Na prejšnjih dveh obračunih je bilo 3:1. Novo priložnost za dokazovanje bo imela Slovenija že v sredo, ko bo ob 20.15 igrali s Finsko. Ob takšni igri presenečenje ne bo mogoče. V ekipo se bo vrnil Žiga Jeglič. Selektor Nik Zupančič je dal tokrat v prvi napad (ob dvojcu Tičar - Sabolič) Jana Muršaka, v drugega pa je ob Miho Verliča in Jana Urbasa postavil Kena Ograjenška.

SP elitne divizije v hokeju na ledu, skupina B (Pariz), 3. krog:

SLOVENIJA - NORVEŠKA

1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Sabolič 40.; M. Olimb 6., K. A. Olimb 15., Forsberg 19., Reichenberg 39., Thoressen 60.

Danes ob 20.15:

ŠVICA - FRANCIJA

BELORUSIJA - KANADA

0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

FINSKA - ČEŠKA

* 3:4 (3:0, 0:0, 0:3)

* - po kazenskih strelih

Lestvica: * x KANADA 3 3 0 0 0 17:3 9 ČEŠKA 3 1 1 0 1 11:8 5 ŠVICA 2 1 1 0 0 8:4 5 FINSKA 3 1 0 1 1 7:11 4 FRANCIJA 2 1 0 0 1 7:4 3 NORVEŠKA 2 1 0 0 1 3:5 3 SLOVENIJA 2 0 0 1 1 6:12 1 BELORUSIJA 3 0 0 0 3 3:15 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina A (Köln), 3. krog:

ITALIJA - LATVIJA

1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Insam 4.; Dzerins 13., 59.

Danes ob 20.15:

SLOVAŠKA - DANSKA

NEMČIJA - RUSIJA

3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

ZDA - ŠVEDSKA

4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Lestvica: * x LATVIJA 3 3 0 0 0 8:2 9 RUSIJA 3 2 1 0 0 18:5 8 ZDA 3 2 0 0 1 12:7 6 ŠVEDSKA 3 1 0 1 1 11:8 4 NEMČIJA 3 1 0 0 2 7:14 3 SLOVAŠKA 2 0 1 0 1 4:5 2 ITALIJA 3 0 0 1 2 4:15 1 DANSKA 2 0 0 0 2 2:10 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. O.