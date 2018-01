Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 19 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Liverpoola se veselijo največje zmage v letošnji sezoni. Foto: Reuters Alex Oxlade-Chamberlain je v deveti minuti popeljal Liverpool v vodstvo. Foto: EPA Pep Guardiola je čestital Jürgenu Kloppu. City je izgubil prvič po lanskem aprilu. Foto: Reuters Jordon Ibe je Bournemouthu zagotovil tri točke. Foto: Reuters Dodaj v

Prvi poraz Manchester Cityja v pravi poslastici na Anfieldu

Preobrat Bournemoutha proti Arsenalu

14. januar 2018 ob 16:55,

zadnji poseg: 14. januar 2018 ob 18:53

Nogometaši Manchester Cityja so v 23. krogu Premier lige doživeli prvi poraz v letošnji sezoni. Liverpool je bil na sijajnem derbiju boljši s 4:3. Bournemouth je ugnal Arsenal z 2:1.

53.285 gledalcev na Anfieldu je videlo izjemno predstavo. Redsi so se povzpeli na tretje mesto in nadaljujejo serijo odličnih izidov. Izbranci Pepa Guardiola imajo še vedno 15 točk naskoka pred mestnim tekmecem Unitedom, ki bo v ponedeljek gostil Stoke.

Liverpool je odlično začel tekmo in že v deveti minuti povedel. Fabian Delph je ob Robertu Firminu na svoji polovici izgubil žogo, do katere je prišel Alex Oxlade-Chamberlain, ki jo je popeljal proti kazenskemu prostoru, nato pa z desne strani z diagonalnim strelom matiral Edersona, ko je zadel malo mrežico.

Še pred polčasom so gostje izenačili. Walker je z dolgo diagonalno podajo prenesel žogo povsem na levo stran, kjer je Leroy Sane švignil mimo Josepha Gomeza, ki je šel v prazno. Izvrstni nemški krilni napadalec je nato v kazenskem prostoru še preigral Joela Matipa, nato pa z močnim strelom ob vratnici premagal Lorisa Kariusa, ki ni najbolje posredoval.

Sanjskih devet minut za Liverpool

V 59. minuti je Oxlade-Chamberlain lepo podal v prazen prostor, Roberto Firmino se je otresel Johna Stonesa in z mojstrskim lobom ukanil Edersona, ki je zapustil vrata. Gostitelji so dobili silovit zalet. Dve minuti zatem je Mohamed Salah podal do Sadia Maneja, ki je s 15 metrov z levico poslal žogo pod prečko. V 68. minuti je Ederson zelo slabo izbil žogo izpred svojih vrat, poslal jo je naravnost do Salaha, ki je z lobom s 40 metrov povišal na 4:1. Evforiji na Anfieldu ni bilo videti konca.

Gündogan poskrbel za napeto končnico

Guardiola je v 71. minuti v igro poslal Bernarda Silvo, ki je znižal na 4:2 šest minut pred koncem z močnim strelom z levo nogo z desetih metrov. Na vrsti so bile še štiri minute sodnikovega dodatka. V 91. minuti je Sergio Agüero z leve strani podal pred vrata, Ilkay Gündogan si je žogo ustavil s prsmi in jo s petih metrov potisnil v mrežo. Zadnjo priložnost je imel Agüero, ki je po podaji Kevina de Bruyneja s prostega strela z glavo zadel zunanji del mreže, a je bil tudi v prepovedanem položaju.

Guardiola: Premier liga še ni odločena

"Vse smo imeli pod nazorom pri izidu 1:1. Nismo unovčili priložnosti in zelo na hitro smo se znašli v zaostanku z 1:4. Ko smo prejeli zadetek, se nismo uspeli pobrati. Popolnoma normalno je, da smo enkrat morali izgubiti. Na vsaki novinarski konferenci so mi novinarji zatrjevali, da je Premier liga že končana. No, zdaj vidite, da še ni odločena. Liverpool si je zaslužil zmago. Vedno je težko igrati na Anfieldu in še posebej proti ekipam, ki jih vodi Jürgen Klopp," je pojasnil Guardiola.

Preobrat Bournemoutha proti Arsenalu

Arsenal je na gostovanju v Bournemouthu igral brez poškodovanega Mesuta Özila in Alexisa Sancheza, ki je v igri za prestop v Manchester, bodisi k Cityju bodisi k Unitedu. Odsotnost dveh ključnih mož se je topničarjem močno poznala. V 52. minuti so vendarle matirali domačo obrambo, ko je Alex Iwobi z globinsko podajo žogo poslal za hrbet nasprotni obrambi. Hector Bellerin je pobegnil po desni strani. Katalonski branilec se je znašel iz oči v oči z Asmirjem Begovićem. Žoga je zadela bosanskega vratarja, a se je odbila v mrežo.

Toda sledil je preobrat. V 70. minuti je Ryan Fraser, potem ko si je izmenjal na sredini dvojno podajo z Lysom Moussetom, z desne podal natančen predložek pred vrata, kjer je ob slabem posredovanju gostujočih branilcev in vratarja Petra Čecha Callum Wilson izenačil. Štiri minute pozneje je Wilson sprejel žogo v kazenskem prostoru in jo prepustil Jordonu Ibeju, ki je zabil prvi premierligaški gol za češnje.

23.krog:

BOURNEMOUTH - ARSENAL 2:1 (0:0)

Wilson 70., Ibe 74.; Bellerin 52.

Bournemouth: Begović, Francis, Cook, Ake, A. Smith, L. Cook, Gosling, Daniels (63./Mousset), Ibe (86./Pugh), Fraser, Wilson (91./Afobe).

Arsenal: Čech, Chambers (74./Ramsey), Mustafi, Holding, Bellerin, Wilshere, Xhaka, Maitland-Niles, Iwobi (76./Walcott), Welbeck, Lacazette.

Sodnik: Kevin Friend



LIVERPOOL - MANCHESTER CITY 4:3 (1:1)

Oxlade-Chamberlain 9., Firmino 59., Mane 61., Salah 68.; Sane 40., Bernardo Silva 84., Gündogan 91.

Liverpool: Karius, Gomez, Matip, Lovren, Robertson, Can (79./Milner), Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Salah (88./Lallana), Mane (94./Klavan), Firmino.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph (31./Danilo), Fernandinho, Gündogan, de Bruyne, Sterling (71./Bernardo Silva), Sane, Aguero.

Sodnik: Andre Marriner

Ponedeljek ob 21.00:

MANCHESTER UNITED - STOKE CITY

Odigrano v soboto:

CHELSEA - LEICESTER 0:0

RK: Chilwell 68./Leicester

CRYSTAL PALACE - BURNLEY 1:0 (1:0)

Sako 21.

HUDDERSFIELD - WEST HAM 1:4 (1:1)

Lolley 40.; Noble 25., Arnautović 46., Lanzini 56., 61.

NEWCASTLE - SWANSEA 1:1 (0:0)

Joselu 68.; J. Ayew 60.

WATFORD - SOUTHAMPTON 2:2 (0:2)

Gray 58., Doucoure 90.; Ward Prowse 20., 44.

WEST BROMWICH - BRIGHTON 2:0 (1:0)

Evans 4., Dawson 55.

TOTTENHAM - EVERTON 4:0 (1:0)

Son 26., Kane 47., 59., Eriksen 81.

Lestvica: MANCHESTER CITY 23 20 2 1 67:17 62 MANCHESTER UTD. 22 14 5 3 45:16 47 LIVERPOOL 23 13 8 2 54:28 47 CHELSEA 23 14 5 4 41:16 47 TOTTENHAM 23 13 5 5 46:21 44 ARSENAL 23 11 6 6 41:30 39 BURNLEY 23 9 7 7 19:20 34 LEICESTER 23 8 7 8 34:32 31 EVERTON 23 7 6 10 25:38 27 WATFORD 23 7 5 11 33:42 26 WEST HAM 23 6 7 10 29:41 25 CRYSTAL PALACE 23 6 7 10 21:33 25 BOURNEMOUTH 23 6 6 11 24:35 24 HUDDERSFIELD 23 6 6 11 19:39 24 NEWCASTLE 23 6 5 12 21:31 23 BRIGHTON 23 5 8 10 17:29 23 SOUTHAMPTON 23 4 9 10 23:34 21 STOKE CITY 22 5 5 12 23:47 20 WEST BROMWICH 23 3 10 10 18:30 19 SWANSEA 23 4 5 14 14:35 17

