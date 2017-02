Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Luka Elsner tokrat ni mogel biti zadovoljen s predstavo svojih izbrancev. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvi poraz Olimpije na pripravah v Turčiji

Žalgiris z zadetkom Šeinasa boljši od zmajev

13. februar 2017 ob 20:04

Belek - MMC RTV SLO

Le še 12 dni je do derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu na uvodu v spomladanski del Prve lige. Vijoličasti so že končali priprave v Beleku, kjer so zmaji danes doživeli poraz z Žalgirisom (0:1).

Po zmagi nad moskovskim Dinamom (2:0) in remiju z danskim Randersom (1:1) so nogometaši Olimpije odigrali še tretjo prijateljsko tekmo na pripravah v Turčiji.

Trener Luka Elsner je proti serijskemu litovskemu prvaku od prve minute v vrata postavil Roka Vodiška, v obrambi so zaigrali Dino Štiglec, Branko Ilić, Kenan Bajrić in Denis Klinar, zvezno vrsto so sestavljali Alexandru Cretu, Danijel Miškić in Jakob Novak, v napadu pa so priložnost dobili Kingsley Boateng, Filip Vorotović (na preizkušnji) in Issah Abbass.

Večji del obračuna je igra potekala na sredini igrišča, kjer si nobeno od moštev ni uspelo pripraviti konkretnejših priložnosti za dosego zadetka. Zeleno-beli so v prvem polčasu sprožili tri strele proti vratom Žalgirisa. Dvakrat je poskusil kapetan Miškić, enkrat pa Abbass.

Odločilni zadetek je v 84. minuti dosegel Darvydas Šernas po prodoru in podaji Matije Ljulića. Ob tem so si Litovci tik pred koncem pripravili še dve lepi priložnosti, a je bil ob poskusih Šernasa in Stočkunasa vratar Nejc Vidmar na pravem mestu. Ob Vidmarju so v nadaljevanju tekme vstopili še David Tijanić, Aris Zarifović, Rok Baskera, Dorian Babunski, Matevž Turkuš in mladi argentinski vezist na preizkušnji Iglesias Novach Lautaro.

Zaradi bolezni niso nastopili Nemanja Mitrović, Daniel Avramovski in Leon Benko ter poškodovani Blessing Chibuike Eleke. V petek se bo Olimpija v četrtem pripravljalnem obračunu v Beleku pomerila z Astano.

A. G.