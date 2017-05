Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Matjaž Kek je prvič v letošnji sezoni okusil grenkobo poraza. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvi poraz Rijeke obeta napet zaključek hrvaškega prvenstva

Dinamo znižal zaostanek na pet točk

6. maj 2017 ob 21:28

Zagreb - MMC RTV SLO

Nogometaši Rijeke so v 32. krogu hrvaškega prvenstva doživeli nepričakovan poraz, zagrebška Lokomotiva je zmagala v 92. minuti (1:0). Dinamo štiri kroge pred koncem zaostaja še pet točk.

Izbranci Matjaža Keka so imeli večji del tekme premoč, v zaključkih akcij so bili nezbrani in niti enkrat niso streljali v okvir vrat. Roman Bezjak je vstopil v igro v 56. minuti. Rijeka prvenstvenega poraza ni doživela v zadnjih 45 tekmah oziroma 396 dneh.

Lokomotiva je odločilni zadetek dosegla v sodnikovem podaljšku iz enajstmetrovke po prekršku Franka Andrijaševića. Lovro Majer je v 92. minuti matiral vratarja Andreja Prskala.

Zagrebški Dinamo je že v četrtek odpravil Inter v Zaprešiću s 3:0. Obeta se izjemno napet zaključek. V naslednjem krogu na Rujevico prihaja splitski Hajduk, ki je danes napolnil mrežo Osijeka (5:1) in se povzpel na tretje mesto. O naslovu hrvaškega prvaka lahko odloča derbi Dinama in Rijeke v zadnjem kolu prvenstva na stadionu Maksimir v Zagrebu.

Lestvica: Rijeka 79, Dinamo Zagreb 74, Hajduk Split 62, Osijek 59, Lokomotiva 36, Slaven Belupo 35, Istra 1961 33, Inter Zaprešić 25, RNK Split 18, Cibalia 13.

A. G.